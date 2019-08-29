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"Київ готовий подумати": новий глава МЗС зробив гучну заяву про Крим і Донбас

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Призначений на посаду міністра закордонних справ Вадим Пристайко розповів, що повернення Криму і мир на Донбасі стануть його пріоритетами на посаді та назвав умову амністії для терористів

Із відповідною заявою виступив політик перед голосуванням за його кандидатуру на першому засіданні нової Верховної Ради в четвер, 29 серпня.

"Найбільший наш зовнішньополітичний пріоритет, завдання №1це відновлення миру на сході і деоккупація і повернення Криму. За умови прогресу у врегулюванні ситуації на Донбасі Київ готовий подумати над виборами в регіоні і амністією. Зараз не так важливо, як ми будемо це робити. Чи за допомогою запрошення миротворчої місії, чи шляхом виконання Мінська. Критично важливо інше: ми маємо на це півроку. Я націлю дипломатичну службу на цей піврічний термін", – сказав він.

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Вадим Пристайко зробив заяву про Крим і Донбас

Вадим Пристайко зробив заяву про Крим і Донбас

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Пристайко також підкреслив, що Україна "не може і не буде" вести "нескінченні переговори в різних форматах" щодо врегулювання ситуації на Донбасі. "Нам потрібні мир і стабільність. Це все те, що краде у нас війна", – зазначив він.

Новий глава МЗС висловив надію, що реалізація запропонованих раніше президентом Володимиром Зеленським кроків дозволить відкрити нову сторінку мирного процесу на сході України.

"Є Росіяє агресор. Разом із цим ми повинні зрозуміти, щоб не тільки ми про це говорили, але і наші партнери. Це і буде завданням дипломатичної служби", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за кандидатуру Пристайка на посаду міністра закордонних справ проголосували 310 народних депутатів.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
Теги
Крим Донбас
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
"Есть Россия – есть агрессор" С агрессором рвут все отношения и объявляют войну, а не торговлю наращивают и выклянчивают продолжение транзита агрессорского газа
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Северг Олег
Северг Олег
Они что, за пять лет такого не наелись ? Боже какие же они тупые. Хотя, наверное всё проще - человек тупо понимает, что единственное что от него требуется это говорить. Продавать лопоухому стадо то, что это стадо готово покупать. Вот он и продаёт. А что дальше будет ему плевать, как и на Украину в целом и на каждого украинца по отдельности.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Задача номер один, отожрать морду лица как у климкина)))))
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