"Київ готовий подумати": новий глава МЗС зробив гучну заяву про Крим і Донбас

Призначений на посаду міністра закордонних справ Вадим Пристайко розповів, що повернення Криму і мир на Донбасі стануть його пріоритетами на посаді та назвав умову амністії для терористів

Із відповідною заявою виступив політик перед голосуванням за його кандидатуру на першому засіданні нової Верховної Ради в четвер, 29 серпня.

"Найбільший наш зовнішньополітичний пріоритет, завдання №1 – це відновлення миру на сході і деоккупація і повернення Криму. За умови прогресу у врегулюванні ситуації на Донбасі Київ готовий подумати над виборами в регіоні і амністією. Зараз не так важливо, як ми будемо це робити. Чи за допомогою запрошення миротворчої місії, чи шляхом виконання Мінська. Критично важливо інше: ми маємо на це півроку. Я націлю дипломатичну службу на цей піврічний термін", – сказав він.

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Пристайко також підкреслив, що Україна "не може і не буде" вести "нескінченні переговори в різних форматах" щодо врегулювання ситуації на Донбасі. "Нам потрібні мир і стабільність. Це все те, що краде у нас війна", – зазначив він.

Новий глава МЗС висловив надію, що реалізація запропонованих раніше президентом Володимиром Зеленським кроків дозволить відкрити нову сторінку мирного процесу на сході України.

"Є Росія – є агресор. Разом із цим ми повинні зрозуміти, щоб не тільки ми про це говорили, але і наші партнери. Це і буде завданням дипломатичної служби", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за кандидатуру Пристайка на посаду міністра закордонних справ проголосували 310 народних депутатів.

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