Києву потрібна фахова дискусія з питань ЖКГ, її пропонує тільки "Батьківщина", – експерт

Найнагальніші проблеми життя міста, з якими кияни стикаються щодня, не вирішуються роками. Вибори мера мають стати майданчиком для серйозної професійної дискусії навколо питань, що найбільше турбують містян.

Про це в ефірі каналу Newsone заявила політична експертка Олександра Решмеділова.

"Я дуже хочу, щоб у Києві лунав фаховий дискурс, бо управлінців у сфері ЖКГ, господарників, які знаються на цьому, не так багато", – наголосила Решмеділова.

Вдалим прикладом подібної розмови експертка назвала конференцію київської команди "Батьківщини", де замість загальних політичних гасел, перелічували найактуальніші проблеми столиці та пропонували конкретні плани їх розв’язання.

"Мені хочеться бачити фахівців. Я не хочу бачити людей, які вправляються в тому, у кого кращі жарти", – зазначила експертка.

Нагадаємо, "Батьківщина" офіційно висунула кандидатом на посаду київського міського голови Олексія Кучеренка – колишнього міністра з питань ЖКГ. Під час офіційних заходів представник команди Тимошенко запропонував цілісну стратегію розв’язання найболючіших столичних проблем – модернізацію житлового фонду та інфраструктурних мереж, встановлення справедливих тарифів, зменшення заторів, впорядкування забудови, плани покращення екології, озеленення міста тощо.