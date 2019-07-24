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"Києву потрібен префект": новій Раді поставили першочергове завдання

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Верховній Раді України необхідно в першу чергу провести адміністративно-територіальну реформу.

Треба сформувати інститут префектів (які замінять глав держадміністрацій) і дати можливість місцевим радам самим обирати виконкоми. Про це заявив в ефірі ObozTV народний депутат України VII скликання, депутат Київської міської ради Ігор Мірошниченко (фракція "Всеукраїнське об'єднання" Свобода").

Мірошниченко пояснив, що зараз у органів місцевого самоврядування немає необхідної повноти влади через те, що глав місцевих адміністрацій призначають в Офісі президента на Банковій.

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На його думку, у президента має бути контрольна функція. Зокрема, призначені ним префекти стежитимуть за дотриманням законів і норм Конституції, а також матимуть право вето на рішення органів місцевого самоврядування.

"У Києві теж префект, звичайно. Який повинен контролювати дотримання законодавства і Конституції. Але розподіл бюджетних коштів, їхнє освоєння, бюджетні програми, реалізація рішень органів місцевого самоврядування – все це має бути у місцевих громад", – наголосив він.

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Політик визнав, що до чинного мера столиці Віталія Кличка є маса претензій.

"Очевидно, багато з цих претензій обгрунтовані. Але він обраний міський голова. Якщо призначать главу КМДА, який буде контролювати бюджетні процеси, освоєння грошей, виконання рішень Київради – то міський обраний глава перетвориться на "весільного генерала". Це категорично неправильно. І мова не про Кличка, мова про інституції", – констатував Мірошниченко.

Інститут префектів в Україні

Інститут префектів в Україні

slovoidilo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, ідея запровадити в Україні інститут префектів з'явилася ще в 2015 році. Відповідний проект закону був розроблений в рамках реформи децентралізації, але досі так і не ухвалений. Планувалося, що префекти з'являться після ліквідації місцевих державних адміністрацій.

У квітні 2019 року п'ятий президент Петро Порошенко обіцяв у разі своєї перемоги на виборах замінити голів ОДА та РДА префектами.

На початку липня 2019 року з'явилася інформація, що новий глава держави Володимир Зеленський прагне розділити повноваження мера і голови київської адміністрації. Вся виконавча влада повинна перейти ставленику президента України.

24 липня шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар оприлюднив лист від глави Офісу президента Андрія Богдана, в якому він просить Кабінет міністрів звільнити Віталія Кличка з посади голови КМДА.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17:30 на ObozTV.

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Теми
Децентралізація в Україні Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Ігор Мірошниченко Володимир Зеленський Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
Теги
реформа КМДА Верховна Рада України Київрада
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