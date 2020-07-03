Кидав усіх, побіг до Москви, – Яценюк нагадав, хто залишив країну з порожньою казною

Арсеній Яценюк пояснив, чому в 2014 році українська скарбниця була порожньою. Cкріншот Youtube

У 2014 році після втечі експрезидента України Віктора Януковича на єдиному казначейському рахунку залишилося 108 тис гривень.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив експрем'єрміністр України Арсеній Яценюк. Державний борг на той момент склав $73 млрд.

"Янукович палив золотовалютні резерви в 2013 році, щоб утримати курс і свій рейтинг. Він відмовився від угоди з ЄС, йому не дали грошей європейці, оскільки він "кидає" всіх. Він біжить до Москви, і там йому дають політичний кредит", – сказав Яценюк.

Він також додав, що за цим кредитом Україна досі судиться з Росією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Арсеній Яценюк заявив, що за президентства Віктора Януковича Україна за три роки отримала від кредиторів 40 мільярдів доларів.