|Політика
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

"Кидайте гроші в крові": Гриценко закликав боротися з підкупами на виборах в Україні

307Читати матеріал російською

Лідер "Громадянської позиції", кандидат у президенти Анатолій Гриценко розповів про наявну схемою підкупу голосів на майбутніх виборах в Україні.

У прямому ефірі програми "Свобода слова" політик закликав українців не голосувати за гроші, оскільки це зашкодить і країні загалом, і конкретному підкупленому виборцю.

"Ті, хто захочуть купити ваш голос, будуть робити це не за свої гроші, а за ваші. Це мародерська історія в крові солдата. Гроші, які будуть пропонувати комусь — вони в крові. Не беріть їх у руки, кидайте їх в обличчя мародерів. Не продавайте майбутнє своїх дітей і тих солдат, які ще живі", — звернувся Гриценко до глядачів.

Новини
"Хижаки будуть завжди": Гриценко розповів, як Україні стати сильною

"Кидайте гроші в крові": Гриценко закликав боротися з підкупами на виборах в Україні

"І не давайте тим, хто підходить до вас із подібними питаннями, ні паспорта, ні ідентифікаційного коду. Будуть наслідки. Вам дадуть ті криваві гроші, вибори закінчаться. А після того будуть дві дуже неприємні речі. Я вас хочу попередити, тому що про це дізнався", — продовжив він.

За інформацією кандидата в президенти, всі зібрані дані будуть передані в податкову службу.

"Людей будуть викликати, порушувати адміністративні провадження. Будете платити штрафи, повертати ці гроші. Можуть перекрити виїзд за кордон тим, хто планував", — попередив Гриценко.

"І друге, ще гірше -— вони підуть до Міністерства соціальної політики. Потім та людина, яка взяла криваву купюру, втратить право на субсидії", — додав він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Анатолій Гриценко пообіцяв, що буде жорстко карати за корупцію і кумівські стосунки у владі.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Анатолій Гриценко
Місце
Україна
Теги
підкупВыборы 2019політика
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки