"Кидайте гроші в крові": Гриценко закликав боротися з підкупами на виборах в Україні

Лідер "Громадянської позиції", кандидат у президенти Анатолій Гриценко розповів про наявну схемою підкупу голосів на майбутніх виборах в Україні.

У прямому ефірі програми "Свобода слова" політик закликав українців не голосувати за гроші, оскільки це зашкодить і країні загалом, і конкретному підкупленому виборцю.

"Ті, хто захочуть купити ваш голос, будуть робити це не за свої гроші, а за ваші. Це мародерська історія в крові солдата. Гроші, які будуть пропонувати комусь — вони в крові. Не беріть їх у руки, кидайте їх в обличчя мародерів. Не продавайте майбутнє своїх дітей і тих солдат, які ще живі", — звернувся Гриценко до глядачів.

"І не давайте тим, хто підходить до вас із подібними питаннями, ні паспорта, ні ідентифікаційного коду. Будуть наслідки. Вам дадуть ті криваві гроші, вибори закінчаться. А після того будуть дві дуже неприємні речі. Я вас хочу попередити, тому що про це дізнався", — продовжив він.

За інформацією кандидата в президенти, всі зібрані дані будуть передані в податкову службу.

"Людей будуть викликати, порушувати адміністративні провадження. Будете платити штрафи, повертати ці гроші. Можуть перекрити виїзд за кордон тим, хто планував", — попередив Гриценко.

"І друге, ще гірше -— вони підуть до Міністерства соціальної політики. Потім та людина, яка взяла криваву купюру, втратить право на субсидії", — додав він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Анатолій Гриценко пообіцяв, що буде жорстко карати за корупцію і кумівські стосунки у владі.

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