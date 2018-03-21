"Кіборги" у Брюсселі: більше, ніж культурна дипломатія

Україна організовувала міжнародне турне з показу фільму "Кіборги" іноземним політикам, чиновникам і дипломатам. Людські долі захисників Донецького аеропорту вразили глядачів у Брюсселі.Україна активізовує свою закордонну культурну політику. Зокрема, для привернення уваги до війни на Донбасі триває турне з показу фільму "Кіборги", в якому йдеться про бої за Донецький аеропорт в кінці 2014 - на початку 2015 років. Стрічку вже показали у Вашингтоні, Гаазі, Відні та Варшаві. Перше коло цього турне завершилося у Брюсселі, де фільм зібрав близько 200 глядачів у понеділок, 19 березня.

"Ми щиро раді бачити, що охочих подивитися фільм було більше, ніж зала може вмістити, - зазначив у розмові з DW представник України при ЄС Микола Точицький. - Я впевнений, що такий ажіотаж, - це не лише бажання переглянути фільм, який вже побив рекорд українського кінопрокату за всю історію незалежності, але й свідчення того, що європейці хочуть знати правду про російську агресію на Донбасі".

Хоча серед глядачів були й українці, які живуть у Бельгії, переважну більшість гостей складали дипломати (зокрема, зі США, Грузії, Польщі, Литви, Азербайджану), чиновники ЄС, євродепутати, представники експертного середовища у Брюсселі.

"Герої не вмирають"

Саме турне ініціювали МЗС України, кілька народних депутатів і Держкіно. Показ же у Брюсселі організувало представництво України при ЄС спільно з Парламентським комітетом асоціації Україна-ЄС. Його співголова, євродепутат від Польщі Даріуш Росаті зауважив, що "Кіборги" - це фільм про честь, патріотизм, вищу жертовність, про "героїчних бійців", які захищали Донецький аеропорт від російської агресії. На його думку, стрічка покликана не лише показати героїзм українських солдатів, але і зберегти пам'ять про ці події. "Як кажуть в Україні: герої не вмирають", - додав Росаті.

В подібному ключі на презентації фільму висловилася і заступниця голови комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції Марія Іонова: "Можливо зруйнувати аеропорт, але націю зламати неможливо. Раба вбити можна, але неможливо убити вільних людей, оскільки вони залишаться у нашій пам'яті". Звертаючись до присутніх, вона закликала продовжувати підтримувати Україну в "боротьбі за нашу незалежність, за наші європейські цінності".

... чи зрозуміти українців?

Щоправда, у центрі уваги фільму стоять не стільки бої чи екшн, скільки особистості персонажів - невеликого підрозділу кіборгів - та намагання розкрити унікальний внутрішній світ кожного з них. Після перегляду глядачі переважно обговорювали саме це, наскільки їх зачепили долі зображених персонажів. Адже творці фільму перед написанням сценарію спілкувалися з кіборгами, з реальними учасниками боїв у Донецькому аеропорту.

"Це фільм, який змусив замислитися. Адже у ньому була не лише банальна героїзація, а також були висловлені усі ті думки, які люди, вірогідно, справді мають. Там були сумніви, ситуації, коли люди не мали відповіді", - поділився своїми враженнями з DW євродепутат від Німеччини, постійний доповідач щодо України Міхаель Ґалер (Michael Gahler). На його думку, у фільмі вдалося добре передати, що люди в таких ситуаціях думають і переживають.

Така реакція показує, що режисеру фільму Ахтему Сеїтаблаєву вдалося досягти своєї мети. За його словами, він хотів би, щоб на Заході люди відчули, що їхні бажання - такі самі, як і в українців. "Це важливо для кожного українця, бо ми, як і всі люди в усьому світі, хочемо кохати, жити, хочемо, щоб у наших дітей було безпечне небо, а також гідної старості для наших батьків", - зазначив Сеїтаблаєв перед показом фільму в Брюсселі. Він уточнив, що, хоча "Кіборги" - це військова драма, передусім у ньому йдеться "про любов" і про людей, яким не байдуже.

І глядачів у Брюсселі фільм байдужим не залишив. Особливо під кінець фільму склалося враження, що присутні дивляться, затамувавши подих. Після завершення показу публіка кілька разів аплодувала, а режисера зустрічала стоячи. Організатори планують продовжувати це турне, вже заплановані покази в Анкарі та Празі.