"Кіборг" Шараськін склав присягу народного депутата

Андрій Шараськін в п'ятницю, 6 листопада, в залі Верховної Ради склав присягу народного депутата.

Політик став парламентарієм від партії "Голос", замість Святослава Вакарчука, який в червні склав депутатський мандат.

"Перед вступом на посаду народний депутат України складає присягу перед Верховною Радою. Для прийняття присяги на трибуну запрошується народний депутат Шараськін Андрій Андрійович", – повідомив голова ВР Дмитро Разумков.

Після того як Шараськін прийняв присягу, спікер оголосив про його входження до складу фракції "Голос".

Шараськін склав присягу народного депутата

Андрій Шараськін народився 20 вересня 1977, проживає в Тернополі. Є керівником "Театральної компанії Андрія Шараськіна". Брав участь в АТО на Донбасі з серпня 2014 по січень 2016 року. У 2016 році став заступником командувача Української добровольчої армією щодо суспільно-політичних питань. У 2019 – глава Координаційної ради добровольців і волонтерів форуму "Трансформація України".

За захист Донецького аеропорту Шараськін отримав орден "За мужність" III ступеня та відзнаку президента України – медаль "Учасник антитерористичної операції". Також "кіборг" отримав відзнаку міністра оборони "Знак пошани".

Андрій Шараськін InfoResist

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія зареєструвала Андрія Шараськіна народним депутатом.