"Кіборг" Шараськін склав присягу народного депутата

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Політика
2,9 т.
'Кіборг' Шараськін склав присягу народного депутата

Андрій Шараськін в п'ятницю, 6 листопада, в залі Верховної Ради склав присягу народного депутата.

Політик став парламентарієм від партії "Голос", замість Святослава Вакарчука, який в червні склав депутатський мандат.

Андрій Шараськін народився 20 вересня 1977, проживає в Тернополі. Є керівником "Театральної компанії Андрія Шараськіна". Брав участь в АТО на Донбасі з серпня 2014 по січень 2016 року. У 2016 році став заступником командувача Української добровольчої армією щодо суспільно-політичних питань. У 2019 – глава Координаційної ради добровольців і волонтерів форуму "Трансформація України".

Шараськін склав присягу народного депутата

За захист Донецького аеропорту Шараськін отримав орден "За мужність" III ступеня та відзнаку президента України – медаль "Учасник антитерористичної операції". Також "кіборг" отримав відзнаку міністра оборони "Знак пошани".

Андрій Шараськін

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія зареєструвала Андрія Шараськіна народним депутатом.

УкраїнаВерховна Рада УкраїниПартія "Голос"Андрій Шараскін ("Богема")