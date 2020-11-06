'Кіборг' Шараськін склав присягу народного депутата

Андрій Шараськін в п'ятницю, 6 листопада, в залі Верховної Ради склав присягу народного депутата.

Політик став парламентарієм від партії "Голос", замість Святослава Вакарчука, який в червні склав депутатський мандат.

Андрій Шараськін народився 20 вересня 1977, проживає в Тернополі. Є керівником "Театральної компанії Андрія Шараськіна". Брав участь в АТО на Донбасі з серпня 2014 по січень 2016 року. У 2016 році став заступником командувача Української добровольчої армією щодо суспільно-політичних питань. У 2019 – глава Координаційної ради добровольців і волонтерів форуму "Трансформація України".

За захист Донецького аеропорту Шараськін отримав орден "За мужність" III ступеня та відзнаку президента України – медаль "Учасник антитерористичної операції". Також "кіборг" отримав відзнаку міністра оборони "Знак пошани".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія зареєструвала Андрія Шараськіна народним депутатом.