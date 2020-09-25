Кіборг Олександр Морозов став кандидатом у депутати на Сумщині від "ЄС"

Партія "Європейська солідарність" висунула кандидатом в депутати Сумської обласної ради українського військового Олександра Морозова – кіборга, який захищав Донецький аеропорт, а в 2015 році потрапив у полон терористів.

Про участь у виборах Олександр повідомив під час партійної конференції у Ромнах. Під час представлення кандидатів від "Європейської солідарності" Морозов подякував п'ятому президентові Петру Порошенку за його зусилля для звільнення з полону українців.

Зазначимо, Морозов провів у полоні три роки і зміг повернутися додому та побачити рідних завдяки зусиллям Порошенка, який в результаті складних переговорів домігся звільнення 73 українців із російського полону.

"В 2014 році я пішов до лав Збройних сил України. І так сталося, що потрапив у полон. Був звільнений 27 грудня 2017 року завдяки вам. Дуже дякує вся моя сім’я і я особисто вдячний вам. За все, що ви робите і робили для України. Я балотуюся в обласну раду. Я впевнений, що на цьому терені я також зможу бути корисним. В першу чергу для нашого міста, для нашої області і для нашої країни", – сказав Олександр Морозов.

Олександр Морозов Фото: eurosolidarity.org

Морозов був зарахований до складу 57-ї механізованої бригади у званні сержанта. На передовій – з листопада 2014 року. А у січні 2015 року під час виконання завдання бригада бійців разом з Олександром потрапила під щільний вогонь бойовиків і прийняла бій. Сержант Морозов був захоплений у полон ворога.

Морозов спочатку вважався зниклим безвісти. Згодом його знайшли в списках полонених ДНР. Провів у полоні три роки.