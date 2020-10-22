Кернесу лікарі не дозволили вийти в ефір: заступник показав папір з "Шаріте"
Лікарі не дозволили меру Харкова, який зараз перебуває в німецькій клініці "Шаріте", виходити в прямий ефір.
Про це заявила ведуча програми "Право на владу" на "1+1" Наталія Мосійчук. Замість нього виступив заступник міського голови Ігор Терехов, який зачитав висновки лікарів.
"Ми розраховували, що до нас включиться Геннадій Адольфович, але лікарі не дозволили йому це робити", – сказала ведуча.
Зі свого боку Терехов зазначив, що серйозної загрози для здоров'я Кернеса немає.
"Пан Кернес перебуває у нас на лікуванні, щодня робить успіхи, і ми очікуємо на його повне одужання", – зачитав він висновки лікарів "Шаріте".
"На думку лікарів, ані життєдіяльності Геннадія Адольфовича, ані його працездатності нічого не загрожує", – додав його заступник.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
14 вересня ЗМІ заявили, що Кернеса було госпіталізовано через коронавірус і він нібито перебував у комі. У нього виявили двобічне запалення легенів.
Незабаром мера Харкова доставили на лікування в німецьку клініку "Шаріте", а 18 вересня з'явилася інформація, що стан Кернеса поліпшився. Пізніше в Кернеса пояснили причини зараження коронавірусом.
9 жовтня в Харківській міськраді заявили, що Кернес незабаром повинен повернутися до України.
Пізніше глава Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що Геннадій Кернес навряд чи повернеться з Німеччини до місцевих виборів, які призначено на 25 жовтня.
Сини Кернеса розповіли, що їхній батько йде на поправку, проте зовнішній його вигляд нагадує Ейнштейна і Дракулу.