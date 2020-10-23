Кернесу лікарі не дозволили вийти в ефір: заступник показав папір з "Шаріте"

Лікарі не дозволили меру Харкова, який зараз перебуває в німецькій клініці "Шаріте", виходити в прямий ефір.

Про це заявила ведуча програми "Право на владу" на "1+1" Наталія Мосійчук. Замість нього виступив заступник міського голови Ігор Терехов, який зачитав висновки лікарів.

"Ми розраховували, що до нас включиться Геннадій Адольфович, але лікарі не дозволили йому це робити", – сказала ведуча.

Зі свого боку Терехов зазначив, що серйозної загрози для здоров'я Кернеса немає.

"Пан Кернес перебуває у нас на лікуванні, щодня робить успіхи, і ми очікуємо на його повне одужання", – зачитав він висновки лікарів "Шаріте".

"На думку лікарів, ані життєдіяльності Геннадія Адольфовича, ані його працездатності нічого не загрожує", – додав його заступник.

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