Кернеса, якого не бачили майже два місяці, переобрали мером Харкова
За результатами підрахунку 100% протоколів, вибори мера Харкова виграв діючий глава міста Геннадій Кернес.
Він набрав 60,34%, повідомили "Суспільному" в міській територіальній виборчій комісії.
Другим став Олександр Фельдман – у нього 14,32% голосів. На третьому місці опинився глава Харківської ОДА Олексій Кучер з 7,24%.
Офіційно результати голосування планують оголосити 4 листопада.
Зазначимо, що Геннадій Кернес, який є мером Харкова з 2010 року, не з'являвся на публіці вже майже два місяці.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
14 вересня ЗМІ заявили, що Кернеса було госпіталізовано через коронавірус і він нібито перебував у комі. У нього виявили двобічне запалення легенів.
Незабаром мера Харкова доставили на лікування в німецьку клініку "Шаріте", а 18 вересня з'явилася інформація, що стан Кернеса поліпшився. Пізніше в Кернеса пояснили причини зараження коронавірусом.
9 жовтня в Харківській міськраді заявили, що Кернес незабаром має повернутися до України.
Пізніше глава Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що Геннадій Кернес навряд чи повернеться з Німеччини до місцевих виборів, які призначено на 25 жовтня.
Сини Кернеса розповіли, що їхній батько почав видужувати, проте зовнішній його вигляд нагадує Ейнштейна і Дракулу.
22 жовтня лікарі не дозволили меру Харкова виходити в прямий ефір.
3 листопада з'явилася інформація, що Кернес нібито помер, проте її спростували.