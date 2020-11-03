Кернеса, якого не бачили майже два місяці, переобрали мером Харкова

Юрій Сергієнко Політика 00:29, 4.11.2020

За результатами підрахунку 100% протоколів, вибори мера Харкова виграв діючий глава міста Геннадій Кернес.

Він набрав 60,34%, повідомили "Суспільному" в міській територіальній виборчій комісії.

Другим став Олександр Фельдман – у нього 14,32% голосів. На третьому місці опинився глава Харківської ОДА Олексій Кучер з 7,24%.

Результати голосування за мера Харкова.
suspilne.media

Офіційно результати голосування планують оголосити 4 листопада.

Зазначимо, що Геннадій Кернес, який є мером Харкова з 2010 року, не з'являвся на публіці вже майже два місяці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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