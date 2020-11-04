Кернеса, якого не бачили майже два місяці, переобрали мером Харкова

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Політика
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  • Геннадій Кернес не з'являвся на публіці вже близько двох місяців

  • Відомо, що зараз він проходить лікування в Німеччині

  • Це не завадило йому набрати більше 60% голосів на виборах

Кернеса переобрали на третій термін

За результатами підрахунку 100% протоколів, вибори мера Харкова виграв діючий глава міста Геннадій Кернес.

Він набрав 60,34%, повідомили "Суспільному" в міській територіальній виборчій комісії.

Другим став Олександр Фельдман – у нього 14,32% голосів. На третьому місці опинився глава Харківської ОДА Олексій Кучер з 7,24%.

Результати голосування за мера Харкова.

Офіційно результати голосування планують оголосити 4 листопада.

Зазначимо, що Геннадій Кернес, який є мером Харкова з 2010 року, не з'являвся на публіці вже майже два місяці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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