Кернеса висунули в мери Харкова та сказали, коли він повернеться з Німеччини
Глава Харкова Геннадій Кернес, який лікується в Німеччині від ускладнень від COVID-19, скоро повернеться до міста.
Таку заяву в середу, 23 вересня на партконференції "Блок Кернеса – Успішний Харків", зробив заступник мера Ігор Терехов, передає "Суспільне". Відзначимо, що політсила затвердила Кернеса кандидатом на посаду Харківського міського голови на місцевих виборах 2020 року.
"Його життєдіяльності нічого не загрожує, однозначно. Сьогодні він проходить курс реабілітації в зв'язку з хворобою і найближчим часом, я впевнений, повернеться в місто Харків", – повідомив чиновник.
Водночас Терехов не уточнив термінів повернення Кернеса.
"Усі інсинуації щодо здоров'я Харківського міського голови Геннадія Кернеса вигадані. Вигадані нашими політичними опонентами спеціально для того, щоб, на їхню думку, знизити рейтинг Харківського міського голови", – додав він.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв:
14 вересня ЗМІ заявили, що Кернес був госпіталізований через коронавірус і нібито знаходився в комі. У нього виявили двостороннє запалення легенів.
15 вересня на сторінці Кернеса в соцмережі з'явилося повідомлення, в якому мер говорив про надію на швидке одужання. Він писав, що плани щодо участі у виборах залишаються в силі.
Незабаром мера Харкова доставили на лікування до німецької клініки "Шаріте".
18 вересня стало відомо, що стан Кернеса, який перебуває на лікуванні в німецькій клініці "Шаріте", покращився.
Пізніше у Кернеса пояснили причини зараження коронавірусом