Глава Харкова Геннадій Кернес, який лікується в Німеччині від ускладнень від COVID-19, скоро повернеться в місто.

Таку заяву в середу, 23 вересня на партконференції "Блок Кернеса – Успішний Харків", зробив заступник мера Ігор Терехов, передає "Суспільне". Відзначимо, що політсила затвердила Кернеса кандидатом на посаду Харківського міського голови на місцевих виборах 2020 року.

"Його життєдіяльності нічого не загрожує, однозначно. Сьогодні він проходить курс реабілітації в зв'язку з хворобою і найближчим часом, я впевнений, повернеться в місто Харків", – повідомив чиновник.

При цьому Терехов не уточнив термінів повернення Кернеса.

"Всі інсинуації з приводу здоров'я Харківського міського голови Геннадія Кернеса надумані. Надумані нашими політичними опонентами спеціально для того, щоб, на їхню думку, знизити рейтинг Харківського міського голови", – додав він.

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