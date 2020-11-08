Кернеса зареєстрували мером Харкова, але він продовжує лікування в Німеччині

Хворого на коронавірус Геннадія Кернеса, який переобрався на виборах 25 жовтня, офіційно зареєстрували мером Харкова.

Хоча політик не знаходиться в Україні, оскільки лікує COVID-19 у Німеччині, він подав необхідну заяву в електронному форматі. Постанова про реєстрацію з'явилася 8 листопада на сайті Харківської міськради, міського голови та виконавчого комітету.

У тексті сказано, що заява "про реєстрацію міського голови" та додані до неї документи надійшли в Харківську міську територіальну виборчу комісію.

Голова міської ТВК Ольга Мозгова в коментарі "Суспільному" уточнила, що заява від Кернеса прийшла в електронному вигляді з електронним підписом.

Зазначимо, згідно з частиною 1 статті 283 Виборчого кодексу України, особа, обрана міським головою, для її реєстрації зобов'язана подати заяву до територіальної виборчої комісії відповідних місцевих виборів протягом двадцяти днів із дня офіційного оприлюднення результатів виборів.

Повний текст постанови:

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Як писав OBOZREVATEL: