Кернеса зареєстрували мером Харкова, але він продовжує лікування в Німеччині
Хворого на коронавірус Геннадія Кернеса, який переобрався на виборах 25 жовтня, офіційно зареєстрували мером Харкова.
Хоча політик не знаходиться в Україні, оскільки лікує COVID-19 у Німеччині, він подав необхідну заяву в електронному форматі. Постанова про реєстрацію з'явилася 8 листопада на сайті Харківської міськради, міського голови та виконавчого комітету.
У тексті сказано, що заява "про реєстрацію міського голови" та додані до неї документи надійшли в Харківську міську територіальну виборчу комісію.
Голова міської ТВК Ольга Мозгова в коментарі "Суспільному" уточнила, що заява від Кернеса прийшла в електронному вигляді з електронним підписом.
Зазначимо, згідно з частиною 1 статті 283 Виборчого кодексу України, особа, обрана міським головою, для її реєстрації зобов'язана подати заяву до територіальної виборчої комісії відповідних місцевих виборів протягом двадцяти днів із дня офіційного оприлюднення результатів виборів.
Повний текст постанови:
Як писав OBOZREVATEL:
14 вересня ЗМІ заявили, що Кернеса було госпіталізовано через коронавірус і він нібито перебував у комі. У нього виявили двобічне запалення легенів.
Незабаром мера Харкова доставили на лікування в німецьку клініку "Шаріте", а 18 вересня з'явилася інформація, що стан Кернеса поліпшився. Пізніше в Кернеса пояснили причини зараження коронавірусом.
9 жовтня в Харківській міськраді заявили, що Кернес незабаром має повернутися до України. Терміни повернення в підсумку кілька разів переносили.
Пізніше глава Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що Геннадій Кернес навряд чи повернеться з Німеччини до місцевих виборів 25 жовтня.
Сини Кернеса розповіли, що їхній батько почав видужувати, проте зовнішній його вигляд нагадує Ейнштейна і Дракулу.
22 жовтня лікарі не дозволили меру Харкова виходити в прямий ефір.
3 листопада з'явилася інформація, що Кернес нібито помер, проте її спростували.
Кернеса переобрали на посаду мера Харкова втретє з 60,34% голосів. При цьому він не з'явився на публіці близько двох місяців.
Заступник міського голови Харкова Ігор Терехов заявив, що мер повернеться в місто до 20 грудня.