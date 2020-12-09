Кернес заочно отримав повноваження мера Харкова і запропонував міськраді "наступника"

Обраний мером Харкова на місцевих виборах в Україні Геннадій Кернес 9 грудня заочно, але офіційно отримав повноваження глави міськради.

Для цього політику, який перебуває на лікуванні в німецькій клініці, не довелося складати присягу. Як повідомляє Status Quo, також він запропонував кандидатуру секретаря мерії, який фактично виконуватиме його обов’язки в період відсутності.

Відкриваючи першу сесію міськради нового, 8-го скликання, глава Харківської міської територіальної виборчої комісії Ольга Мозгова заявила, що Кернеса було зареєстровано мером відповідно до результатів голосування, яке відбулося 25 жовтня.

Поки обов'язки Кернеса виконує головуючий, якого на першому засіданні обрали депутати міськради. Ним став колишній секретар міськради та "права рука" Кернеса Олександр Новак.

Водночас Кернес запропонував нову кандидатуру на пост секретаря Харківської міської ради – депутата Ігоря Терехова. Про це мер написав у своєму розпорядженні з електронним підписом, яке надіслав мерії електронною поштою.

Ігор Терехов sq.com.ua

Чи законно це?

Згідно з українським законодавством, міський голова зобов'язаний складати присягу особисто, тільки якщо він обирається на цю посаду вперше. Однак Геннадій Кернес раніше вже робив це – зокрема, 24 листопада 2010 року.

Тож, каже Мозгова, на підставі статті 42 закону про "Місцеве самоврядування", політика можна вважати мером.

"У зв'язку з цим він отримує повноваження міського голови з цього моменту", – підкреслила вона.

Як відомо, Кернес, котрий вже десять років очолює харківську мерію, захворів на COVID-19 у середині вересня. Його госпіталізували у важкому стані, а згодом перевезли до клініки "Шаріте" в Німеччині. ЗМІ неодноразово повідомляли, що він переніс інсульт і навіть впав у кому, але його оточення цю інформацію регулярно спростовувало. Втім, відтоді міського голову Харкова на публіці не бачили.

Відповідно до закону, новообраний мер набуває повноважень, якщо він складає присягу на пленарному засіданні міської ради, де повідомили про його реєстрацію та обрання. Традиційно в Україні повторно обрані мери міст завжди складають присягу ще раз.

Харківська опозиція вже звинуватила керівництво міськради "в узурпації влади".

"Те, що зараз відбувається у залі засідань міської ради це абсолютно не те що незаконно, це повне спотворення волі громадян і намагання одної певної групи людей узурпувати в абсолютно протизаконний спосіб владу у цьому місті", – заявив з трибуни міськради депутат від фракції Блок Світличної "Разом" Ігор Черняк.

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