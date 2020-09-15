Кернес – про коронавірус: незабаром одужаю, всі плани в силі

Мер Харкова Геннадій Кернес повідомив, що сподівається на швидке одужання, а його плани щодо участі у виборах залишаються в силі.

У повідомленні в Facebook Кернес подякував усім, хто турбувався про його здоров'я. Він також зазначив, що деяка інформація про його здоров'я була чутками.

"Сердечне спасибі всім, хто зателефонував, написав, передав побажання здоров'я! І спасибі, що не вірите чуткам. У Харкові у мене є вся потрібна допомога, поруч сім'я, команда, я впевнений, що незабаром одужаю", – зазначив мер Харкова.

Також він наголосив, що всі його плани залишаються в силі, маючи на увазі участь у місцевих виборах.

"Усі плани в силі, не вперше я спираюся на довіру харків'ян і відчуваю вашу підтримку. Дякую! Разом ми сила", – написав Кернес.

Кернес повідомив про своє здоров'я і плани. Facebook Геннадія Кернеса

Раніше OBOZREVATEL писав, що Геннадій Кернес перебуває на лікарняному, а його обов'язки виконує секретар міськради Олександр Новак.

За даними ЗМІ, Геннадія Кернеса госпіталізували і він перебуває в комі. У нього виявили коронавірус і двобічне запалення легенів.

У міськраді Харкова спростували інформацію про те, що мер міста Геннадій Кернес перебуває в комі.