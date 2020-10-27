Кернес у 4 рази обігнав найближчого конкурента на виборах

Міський голова Харкова Геннадій Кернес виграв місцеві вибори із суттєвим відривом від інших кандидатів на цю посаду.

Про це повідомила пресслужба Харківської міськради з посиланням на паралельний підрахунок голосів, який здійснював "Блок Кернеса – Успішний Харків".

"Нинішній мер Геннадій Кернес набрав 60,1% голосів виборців, Олександр Фельдман (народний депутат, висуванець ОПЗЖ. – Ред.) – 14,44%, Олексій Кучер (голова Харківської обладміністрації, висуванець "Слуги народу". – Ред.) – 7,2%", – йдеться в повідомленні.

На виборах до міськради голоси виборців розподілилися так:

"Блок Кернеса – Успішний Харків" – 37,98%;

"Опозиційна платформа – За життя" – 20,9%;

"Європейська солідарність" – 8,98%;

"Слуга народу" – 8,75%;

"Партія Шарія" – 6,54%;

"Блок Світличної "Разом!" – 6,14%.

Вибори до Харківської обласної ради показали такі попередні результати:

"Блок Кернеса – Успішний Харків" – 34,77%;

"Опозиційна платформа – За життя" – 21,32%;

"Слуга народу" – 12,66%;

"Блок Світличної "Разом!" – 12,15%;

"Європейська солідарність" – 8,01%.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що жителі міст Кременчук і Горішні Плавні в Полтавській області обрали собі мерів на місцевих виборах 25 жовтня в один тур. Міським головою Кременчука став Віталій Малецький від партії "За майбутнє" з результатом в 52,08%, а Горішніх Плавнів – самовисуванець Дмитро Биков.