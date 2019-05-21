50 нардепів із Кернесом і Трухановим створюють нову партію

Голова Одеси Геннадій Труханов і голова Харкова Геннадій Кернес, до яких у правоохоронців є безліч питань, створюють партію мерів, щоб іти на вибори до Верховної Ради. До неї також увійдуть представники чотирьох політичних сил.

Зокрема, йдеться про членів партії "Довіряй справам" Труханова, "Відродження", частину представників партії "Наш край" і народних депутатів групи "Воля народу". Про це розповів співголова депутатської групи "Відродження" у Верховній Раді Віталій Хомутиннік, передає Інтерфакс-Україна.

"Зараз є дві партії – "Довіряй справам", "Відродження". Є "Наш край", але не вся партія, а велика частина авторитетних лідерів – народні депутати Антон Кіссе, Сергій Шахов, місцеві депутати, частина депутатів групи "Воля народу", просто самовисуванці", – зазначив парламентарій.

Співголова "Відродження" зазначив, що з'їзд об'єднаної політичної сили відбудеться до кінця травня.

За словами політика, ще немає рішення, хто очолить політсилу, але точно відомо, що Труханов і Кернес увійдуть до першої п'ятірки списку партії на парламентських виборах. Нагадаємо, що раніше Кернес підтримував п'ятого президента України Петра Порошенка, а зараз активно співпрацює зі своїм давнім бізнес-партнером, путінським олігархом Павлом Фуксом.

Хомутиннік також розповів, що народні депутати, обрані в нинішнє скликання парламенту за мажоритарними округами, мають намір і на наступних виборах обиратися в парламент.

"У нас вже більше 50 мажоритарників, які будуть йти як мажоритарники від партії", – повідомив він.

Труханов і Кернес "Молодий буковинець"

Народний депутат додав, що за списками партії йтимуть мери, голови обласних рад, авторитетні в регіонах і містах люди.

"Ми робимо відкритий заклик для всіх, необов'язково депутатів, – для всіх регіональних еліт і лідерів місцевого самоврядування, мерів міст, голів обласних рад, народних депутатів, депутатів інших рівнів до того, щоб об'єднатися для участі в парламентських виборах, які будуть достроковими, ймовірно", – підкреслює Хомутиннік.

"Точно вже є підтвердження і домовленість – це мери двох міст-мільйонників – Кернес і Труханов, приблизно 15-20 мерів міст із 50-100 тис. населення і більше – Ужгород, Артемівськ, Куп'янськ, Вознесенськ та інші", – сказав він.

Зі свого боку народний депутат від партії "Наш край" Сергій Шахов спростував інформацію про те, що має намір приєднатися до цього політичного проекту.

"Про нібито мою участь у нових політичних проектах, або "без мене мене оженили"... Відповідаю всім і без підтекстів: я – представник партії "Наш край" і ухвалювати рішення буду тільки спільно з моїми колегами. "Наш край" – команда, і рішення про участь у будь-яких виборах ми ухвалюємо командою", – написав Шахов на своїй сторінці у Facebook.

Він також повідомив, що "українці незабаром дізнаються, в якому форматі" партія "Наш край" братиме участь у виборах.

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