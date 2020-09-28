Кернес дорікнув Добкіну через похід у мери Харкова

Міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що рішення екснардепа від "Партії регіонів" Михайла Добкіна балотуватися в мери міста – це спроба використовувати чужий політичний капітал.

За його словами, він не сприймає це як дружній жест, який нібито спрямований на передбачення політичних ризиків. Про це йдеться у коментарі Кернеса "Стране", який виданню передали його рідні.

"Це не допомога, а спроба використовувати чужий політичний капітал, щоб підсилитися самому, а не посилити мене під час виборчої кампанії. І виглядає дуже неблагородно", – сказав він.

У першому публічному коментарі з часу його хвороби мер Харкова зізнався, що останніми роками вони з Добкіним навіть не вітають один одного з днем народження і не "засмучують дружбою".

Посилаючись на джерела в оточенні Кернеса, видання підкреслює, що його сім'я, близькі друзі й політичні кола в місті сприймають висування Михайла Добкіна в мери Харкова як "політичну зраду з боку людини, яка днями назвала себе учнем Кернеса".

Про інших кандидатів у мери Харкова, які заявили про бажання очолити місто, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL. Зауважимо, що в цьому списку немає Михайла Добкіна. Як відомо, у минулому він вже обіймав посаду харківського міського голови, а також керував державною адміністрацією в області. Нині Добкін очолює партію "Християнські соціалісти", але, за даними ЗМІ, планує боротися за крісло мера Харкова як самовисуванець.

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