Кернес був прекрасним сіті-менеджером і дуже любив Харків, – Філатов

Мер Дніпра Борис Філатов розповів, що глава Харкова Геннадій Кернес, який помер після ускладнень коронавірусної інфекції, був безвідмовною людиною, дуже любив Харків, а жителі міста позитивно ставилися до нього.

Про це він сказав під час онлайн-ефіру на каналі "Наш", перебуваючи на похоронах Кернеса в Харкові (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Важко говорити. З Геною ми дуже близько спілкувалися. Можна сказати, навіть були друзями. Наші міста дуже схожі – великі індустріальні мегаполіси Східної України. У нас і досягнення були однакові, і проблеми. Ми багато спілкувалися по роботі. Я запам'ятав те, що він був безвідмовним – завжди можна було зателефонувати. Він був прекрасним сіті-менеджером, серед мерів був одним із лідерів. На будь-яке питання завжди відгукувався й пишався тим, що в нього виходить і харків'яни цінують його працю. Він дуже любив Харків, і харків'яни його дуже любили", – сказав Філатов.

Міський голова Дніпра заявив, що йому шкода через смерть Кернеса. За його словами, "таку народну любов, яка була в Кернеса, дуже важко заслужити".

"Моя особиста думка, кажу як людина, Гена був дуже контроверсійним, навколо нього було багато непотрібних і необґрунтованих міфів. У нас були різні політичні підходи, але це не заважало нам працювати", – сказав Філатов.

Нагадаємо, що в середу, 23 грудня, Харків прощався з мером Геннадієм Кернесом, який помер через ускладнення коронавірусної хвороби після трьох місяців боротьби за життя. Через траурні заходи в місті перекрили кілька вулиць.

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