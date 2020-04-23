Закупівля неякісних костюмів для лікарів-інфекціоністів: у МОЗ відреагували

Державне підприємство "Медичні закупівлі України" погодило придбання захисних костюмів для лікарів, які працюють із хворими на COVID-19, дуже поганої якості.

Про це на пресбрифінгу заявила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.

За її словами, керівництво установи замовило 71 тисячу костюмів у компанії "Текстиль-Контакт", які використовуються в побуті та для роботи у сфері оптової торгівлі, але ніяк не зможуть захистити від вірусної інфекції. Незважаючи на відносно низьку ціну виробу – 245 грн за штуку, застосовувати його не можна.

"Для порівняння. Є Volkswagen і "Запорожець". Обидва є автомобілями, але їхня вартість та комплектація відрізняються. Якщо ми говоримо про захист наших лікарів, коли це інфекціоністи, епідеміологи, терапевти, які щодня працюють із хворими на коронавірус, ми як держава повинні гарантувати їм захист", – підкреслила Шаталова.

Захисні костюми

Саме тому в МОЗ заблокували тендер та самостійно організували його повторно, закупивши вже якісні костюми.

"Ми провели згідно з усіма нормами та правилами. 17 березня був ухвалений відповідний закон, також було ухвалено постанову Кабінету міністрів №225. Нами були внесені зміни в план річних закупівель міністерства, а також отримані комерційні пропозиції від семи учасників. Три з них з різних причин (борги, відсутність документів) були відхилені. Залишилося чотири пропозиції, ми отримали всю документацію, подивилися на вартість і підписали договір з тією компанією, яка дала найменшу суму та показала сертифікат якості за стандартом 14126", – пояснила заступниця міністра.

Водночас усі необхідні норми й правила, а також вимоги до якості костюмів із боку Міністерства охорони здоров'я були заздалегідь підготовлені. Чому в ДП "Медичні закупівлі України" заздалегідь їх не вивчили – це питання до керівництва підприємства, директора Арсена Жумаділова.

Світлана Шаталова також додала, що нові костюми допоможуть захистити життя медиків та, можливо, сповільнять зростання кількіості заражених.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 23 квітня в Україні офіційно підтверджено 7 170 випадків зараження коронавірусом COVID-19. Причому кожен шостий інфікований – медик.