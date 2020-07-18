Керівництво ДБР вимагало арештувати Прямий канал, щоб припинити його діяльність, – керівник слідчої групи

Керівники Державного бюро розслідувань, зокрема перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков, давали вказівки слідчим вжити заходів для арешту телеканалу "Прямий" як речового доказу, внаслідок чого канал мав припинити свою діяльність.

Про це в ексклюзивному інтерв‘ю Світлані Орловській для телеканалу "Прямий" розповів керівник слідчої групи ДБР Олег Корецький.

Він вважає, що такі дії мають ознаки наступу на свободу слова. Після того, як він висловив керівникам бюро свою позицію, справу "Прямого" каналу передали в інший підрозділ ДБР.

"Це кримінальне провадження розслідувалося слідчими, які були підпорядковані мені, орієнтовно до лютого поточного року. Дійсно стояли певні вимоги і вказівки, що все ж таки давайте будемо вживати заходи до арешту телеканалу, до припинення фактично його діяльності. Ми зі слідчими однозначно відмовилися це робити. І тоді кримінальне провадження було забрано від слідчого, який підпорядкований мені. З мого підрозділу в інший підрозділ. Але по сьогоднішній день, наскільки відомо мені, інші слідчі також відмовилися робити такі речі", – зазначив Корецький.

"Не розголошуючи таємницю досудового розслідування, я вам скажу, на мою думку, склад злочину в діях Порошенка в цьому кримінальному провадженні відсутній. Щодо наявності складу злочину в діях якоїсь іншої особи, це продовжує досліджуватися. На мою думку, на даний час повідомити особам, які підслідні ДБР, про підозру підстав немає", - зазначив Корецький.

Він також повідомив, що у березні-квітні на нарадах у Бабікова обговорювалось це провадження, і вже тоді була очевидною відсутність перспектив у розслідуванні.

"Орієнтовно це був березень-квітень. Я був присутній на нарадах у Бабікова, де заслуховувалося це кримінальне провадження вже з іншим старшим слідчої групи, іншим слідчим, який проводить безпосередньо розслідування, і я знаю, що там і як там в більшості зараз. То на той час в діях посадових службових осіб, які підслідні ДБР згідно вимог КПК, складу злочину однозначно немає", - наголошує Олег Корецький.

"Бабіков однозначно знав і був повідомлений і слідчим іншого відділу, який розслідує це кримінальне провадження, і мною про те, що там немає складу злочину в діях тих службових осіб, які підслідні ДБР. У нас були пропозиції: давайте приймайте рішення про закриття цього кримінального провадження. Або ж давайте ми звернемося до прокурора, і нехай прокурор визначає підслідність за іншим органом досудового розслідування. Хоча ми однозначно казали, що на нашу думку все уже розслідувано", - говорить Корецький.

Олег Корецький зазначив, що попри це перший заступник директора ДБР Бабіков наполягав на продовженні розслідування.

"На його думку потрібно виконувати інші слідчі дії з метою дослідження якогось контенту, що саме канал поширює і так далі. Хоча на той час він не був керівником органу досудового розслідування і вказівок не міг ніяких давати. Ці вказівки його виконуватися слідчим не могли однозначно. Але маємо те, що маємо. По сьогоднішній день не знаю стовідсотково, але нібито це кримінальне поводження не закрите. Я не маю доступу до ЄРДР і не володію офіційною інформацією, але по словах воно продовжує розслідуватися", - говорить Олег Корецький.

"Знаєте, є таке поняття "наступ на свободу слова". В цілому світі, в Європі це неправильно і не потрібно такі речі робити. І слідчий це розумів, і я це розумів. У зв’язку з цим це провадження у нас забрали до інших слідчих", - переконаний Олег Корецький.

Повне інтерв’ю дивіться у відео:

Нагадаємо, керівник слідчої групи ДБР Олег Корецький заявив, що фактичне керівництво Державного бюро розслідувань в особі Олександра Бабікова чинило тиск на слідчих з метою арештувати телеканал "Прямий".

Народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко наголосив на неприйнятності ситуації, коли "Прямий", який є лідером серед інформаційних телеканалів, знаходиться під ударом влади, через позицію, яку він транслює.