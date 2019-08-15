Керівник посольства США в Києві натякнув, що візиту Трампа в Україну не буде

Візиту в Україну в графіку президента США Дональда Трампа нема.

Про це керівник посольства США в Україні Вільям Тейлор сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

"Станом на зараз у графіку Дональда Трампа немає поїздки до України, а візити такого рівня плануються дуже наперед", - сказав дипломат.

Зеленський і Трамп колаж

При цьому він уточнив, що дуже хотів, якби такі плани у Трампа з’явилися. "Я хочу зустріти президента Трампа в Україні",- сказав він.

Тейлор вважає, що візит топ-посадовця з Вашингтону завжди є знаком, сигналом – "свідчить, що та чи інша столиця є важливою для США".

Він розповів, що питань, що стосуються України і є важливими для США – вдосталь. "В Україні триває війна. Війна, спричинена росіянами. Надсилати сигнали підтримки України за цих умов – важлива річ. Ми, звісно, можемо це робити у різний спосіб, але якщо буде обраний шлях зробити це за допомогою візиту – це буде гарне рішення", сказав дипломат.

Як відомо, Трампу залишається бути на посаді ще біля 1 року – наступні вибори в США заплановані на 3 листопада 2020 року.

З американських президентів в Україні був Джорж Буш-старший у 1991 році – чкарз перед отриманням своєї незалежності, Джорж Буш-молодший у 2008 році та Білл Клінтон (у 1995 та 2000 році). Жодного разу за дворазову каденцію не був Барак Обама.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Президент США Дональд Трамп підтвердив, що в найближчому майбутньому зустрінеться з лідером України Володимиром Зеленським. "Він [Зеленський] – дуже розумний хлопець, який прагне миру. Смілива людина. Я думаю, що він зможе домовитися з Путіним", – додав президент США.", – заявив Трамп.

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