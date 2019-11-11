Депутат Богдан Яременко до прихода в парламент имел весьма солидный послужной список.

В 2004-2006 годах он занимал должность начальника Протокола премьер-министра Украины. В 2006-2008 годы Яременко уже был генеральным консулом Украины в Эдинбурге. Затем был первым заместителем директора Департамента международной политики Администрации президента Украины, а еще чуть позже был назначен на должность Генерального консула Украины в Стамбуле. Неплохая карьера, которая перешла на новый уровень в июле 2019-го, когда под флагом партии "Слуга народа" он стал народным депутатом от 215 округа, впоследствии возглавив парламентский комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. А потом он попал в скандал, который поставил крест на его дипломатической карьере. Пост министра иностранных дел ему больше не грозит.

Богдан Яременко был пойман журналистами за перепиской с проституткой прямо во время заседания парламента. Но вместо покаяния или хотя бы искреннего извинения, он избрал абсолютно иную стратегию. Сначала он начал рассказывать, что специально хотел подставить журналистов, но заврался и очень скоро выяснилось, что тот случай "внесемейного общения" был не единственным. Затем попытался с трибуны ВР морализаторствовать и угрожать журналистам уголовной ответственностью за то, что они опубликовали его переписку. Депутат видимо забыл, что переписывался с проститутками в рабочее время, на рабочем месте, получая в это время зарплату из денег налогоплательщиков. После того, как появились статьи в зарубежных медиа о том, что глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики нанимает проституток в парламенте, скандал заиграл новыми красками. Об этом написали множество новостных изданий, от ВВС и DW до чешских и сенегальских газет. И только тогда, под давлением общественного мнения и коллег по фракции, Богдан Яременко написал заявление о сложении полномочий главы Комитета, но... Пока остается на той же должности.

Если бы подобная история произошла в любой цивилизованной стране, то уличенный в заказах проституток на рабочем месте политик подал бы в отставку. Таких примеров немало. Мир не идеален. Но даже в нем есть неписанное правило, согласно которому потеряв репутацию ты должен уйти, чтоб не замарать своих коллег; показать, что осознал вину и что за проступком следует наказание. Одним из ярких подобных примеров является история Элиота Спитцера, который в 2008 году был губернатором штата Нью-Йорк, а до этого его генеральным прокурором. Вступая в должность губернатора штата, он произнёс пророческие слова: "Будущее Нью-Йорка зависит от нашей кропотливой работы. Мы не должны тратить драгоценное время на бесполезные дела, потому что даже один день может преобразить всё..." Один день действительно преобразил всё. Элиот Спитцер, чьи политические выступления порой напоминали нравоучительные проповеди, человек, который считался одним из потенциальных претендентов в президенты США от Демократической партии, погорел на связи с элитной проституткой. Узнав об этой связи, о ней моментально раструбили американские СМИ. 12 марта 2008 года Спитцер был вынужден объявить о своей отставке, принес извинения избирателям штата и семье за своё поведение. Вот демонстрация цивилизованной политики. Но в Украине подобные правила хорошего тона, к сожалению, не действует. Иначе бы мы уже видели бы реакцию - исключение из фракции, сложение мандата, уход с должности. Но ничего не произошло.

Если кого-то удивляет такое положение вещей, то это лишь из-за того, что руки часто не доходят до того, чтобы проанализировать действия фракции "Слуга народа". Давайте вспомни. Идя на выборы каждый кандидат от "Слуги" подписал меморандум, согласно которому, в случае кнопкодавства, он сложит мандат. Мы наблюдали уже два таких случая от депутатов "Слуги народа", но не увидели ни одного сложения мандата. Затем был скандал с тем, что комитет ВР не проголосовал за решение против "прокладок" Антона Яценко и будто бы за такое решение предлагалась взятка. Депутаты комитета подтверждают, что взятка предлагалась, но утверждают, что денег не брали. Получается какой-то фестиваль альтруизма, в который трудно поверить: взятку не взяли, но комитет проголосовал так, как хотела сторона, которая давала взятки. Кто-то поверит в альтруизм этих нардепов? Лично я не верю, особенно после того, как глава фракции Давид Арахамия заявил, что у него есть свидетель того, как эти взятки предлагались. Что было дальше? Шоу с полиграфом было, но мы не увидели поход Арахамии со свидетелями в НАБУ или САП, а вот попытку замолчать эту историю наблюдаем очень хорошо. А еще было появление в эфире российского пропагандистского канала еще одного "Слуги народа" Евгения Шевченко. Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Шевченко рекомендовали не выступать на российском канале и пообещал, что фракция отреагирует. И фракция отреагировала. Молчанием. Замалчивание проблем - стало единственным методом, который практикует фракция "Слуга народа". И сейчас мы наблюдаем ситуацию, как с Богданом Яременко пытаются использовать ту же технологию.

Но из ситуации, в которой оказался Яременко, есть только один выход: он должен полностью признать свою вину, раскаяться и если не навсегда "уйти в тень", то так точно покинуть парламент. Если это произойдёт, то скандал может утихнуть так же быстро, как и разгорелся... Если же нет, то на каждой международной встрече наши зарубежные партнеры будут смотреть на Яременко и видеть дикость, которая царит в политических традициях Украины. Они будут смеяться над нами, будут тыкать в нас пальцами. Будут смотреть на всю Украину, в том числе, и сквозь "казус Яременко", который для них абсолютно непонятен. Осталось выяснить, что предпочтет Владимир Зеленский - очистить ряды своих депутатов и показать, что он принимает общие правила цивилизованного мира или продолжит молчание. Выбор за ним, ведь ни для кого не секрет, что решения по таким вопросам принимает именно Зеленский. А времени для того, чтоб сохранить лицо и выглядеть прилично у нас все меньше и меньше. Его почти нет. Выбор придется сделать. И надеюсь, что он будет сделан в пользу Украины.

Аргументы "Слуг народа", что раньше тоже были скандалы, не воспримутся нашими западными партнерами, а также той частью общества, которая поверила Зеленскому, что теперь все будет по-новому. Наличие мерзавцев, фриков или коррупционеров в прошлых созывах ВР не является оправданием для нового 9-го созыва. Ведь если все остается по-старому, то какой смысл менять депутатские составы? Можно просто переизбирать старых фриков, старых коррупционеров, старых мерзавцев. А это точно не то, за что голосовали украинцы. В общем, в ближайшее время мы увидим готовы ли "Слуги народа" к самоочищению или они предпочитают круговую поруку для своих. А пока мы зафиксируем - эту и другие истории пытаются замолчать, потопить в информационном шуме и прикрыть новыми скандалами. Не удастся. "Казус Яременко" должен чем-то закончиться. А чем, мы увидим очень скоро.

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