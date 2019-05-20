Зеленський придумав, як його мають називати українці

Президент Володимир Зеленський попросив громадян України називати його лише на ім'я, без по батькові.

Відповідне прохання глава держави озвучив під час спілкування із журналістами біля Адміністрації президента. "Будь ласка, кажіть просто — Володимире", — сказав він.

Володимир Зеленський Прес-служба АП

Володимир Зеленський Прес-служба АП

Володимир Зеленський Прес-служба АП

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський під час виступу в Раді заборонив розміщувати в кабінетах чиновників свій портрет.

"Я хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх портретів, бо президент — не ікона, не ідол, президент — це не портрет. Повісьте туди фотографії своїх дітей і перед кожним рішенням дивіться їм в очі", — зазначив він.

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