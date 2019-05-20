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/Політика

Зеленський придумав, як його мають називати українці

13.1тЧитати матеріал російською

Президент Володимир Зеленський попросив громадян України називати його лише на ім'я, без по батькові.

Відповідне прохання глава держави озвучив під час спілкування із журналістами біля Адміністрації президента. "Будь ласка, кажіть просто — Володимире", — сказав він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Прес-служба АП

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Прес-служба АП

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Прес-служба АП

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський під час виступу в Раді заборонив розміщувати в кабінетах чиновників свій портрет.

"Я хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх портретів, бо президент — не ікона, не ідол, президент — це не портрет. Повісьте туди фотографії своїх дітей і перед кожним рішенням дивіться їм в очі", — зазначив він.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Володимир I
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Лично для меня он КЛОУН!!!! Изменю ли я свое мнение ?! Поживем увидим.
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Царь, просто царь)
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