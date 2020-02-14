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14 лютого • оновлено в 12:11
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Каже, лікував зуби: Кернеса запідозрили у зустрічі з топсиловиком Путіна

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Наприкінці грудня мер Харкова Геннадій Кернес відвідував Москву під приводом необхідності полікувати зуби. Однак журналісти запідозрили, що там він зустрічався із секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим.

Про це йдеться у сюжеті програми "Схеми" – проєкту "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Також у загадковій поїздці в Москву Кернеса супроводжував Роберт Тедеєв – двоюрідний брат колишнього народного депутата від Партії регіонів Ельбруса Тедеєва. Спочатку він заявив журналістам, що, як і Кернес, їздив у Москву до стоматолога. Однак пізніше спростував свої ж слова, наголосивши, що лише склав меру Харкова компанію як друг.

Кернес і Патрушев

Кернес і Патрушев

Що стосується Кернеса, то він не захотів обговорювати деталі свого таємничого візиту в Росію, зазначивши, що їздив туди в особистій справі. Водночас міський голова Харкова заявив, що ні з ким із офіційних представників російської влади, зокрема і з Патрушевим, у Москві нібито не зустрічався і навіть спростував знайомство з ним.

"У вас такі запитання, які стосуються таких даних, які я не розумію, навіщо вам це потрібно? Я маю на увазі те, що ви бачите всюди, що хтось із кимось знайомий, хто з ким не може дружити і тощо. Тому я вам хочу побажати здоров'я, гарних взаємин із людьми, а також щоб вас більше не турбували мої справи", – сказав Кернес.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • журналісти "Схем" також запідозрили, що з Патрушевим зустрічався і президент України Володимир Зеленський під час візиту в Оман.

  • Більше того, вони заявили, що до Києва лідер держави повернувся тим самим чартером, яким глава Радбезу РФ прилітав у Маскат із Москви.

  • Однак новопризначений глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав цю версію брехнею.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Геннадій Кернес
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Гоша Злой
Гоша Злой
как не повезло харьковчанам с этой мерзкой рожей...
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5
0
васильевич василий
васильевич василий
Сливают ридну украiну
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2
1
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Давно пора ему на нарах гнить
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6
1
васильевич василий
васильевич василий
Артеллерист Моня, ты сегодня опять мастурбировал на трезубец ?
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