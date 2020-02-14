Каже, лікував зуби: Кернеса запідозрили у зустрічі з топсиловиком Путіна

Наприкінці грудня мер Харкова Геннадій Кернес відвідував Москву під приводом необхідності полікувати зуби. Однак журналісти запідозрили, що там він зустрічався із секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим.

Про це йдеться у сюжеті програми "Схеми" – проєкту "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Також у загадковій поїздці в Москву Кернеса супроводжував Роберт Тедеєв – двоюрідний брат колишнього народного депутата від Партії регіонів Ельбруса Тедеєва. Спочатку він заявив журналістам, що, як і Кернес, їздив у Москву до стоматолога. Однак пізніше спростував свої ж слова, наголосивши, що лише склав меру Харкова компанію як друг.

Кернес і Патрушев

Що стосується Кернеса, то він не захотів обговорювати деталі свого таємничого візиту в Росію, зазначивши, що їздив туди в особистій справі. Водночас міський голова Харкова заявив, що ні з ким із офіційних представників російської влади, зокрема і з Патрушевим, у Москві нібито не зустрічався і навіть спростував знайомство з ним.

"У вас такі запитання, які стосуються таких даних, які я не розумію, навіщо вам це потрібно? Я маю на увазі те, що ви бачите всюди, що хтось із кимось знайомий, хто з ким не може дружити і тощо. Тому я вам хочу побажати здоров'я, гарних взаємин із людьми, а також щоб вас більше не турбували мої справи", – сказав Кернес.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

журналісти "Схем" також запідозрили, що з Патрушевим зустрічався і президент України Володимир Зеленський під час візиту в Оман.

Більше того, вони заявили, що до Києва лідер держави повернувся тим самим чартером, яким глава Радбезу РФ прилітав у Маскат із Москви.

Однак новопризначений глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав цю версію брехнею.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!