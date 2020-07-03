Каждой твари по паре: классную компанию Зеленский привел во власть
Ущипните меня.
Саакашвили вчера на 1+1 открыто заявил, что депутат ВР из Слуги Народа Павлюк один из контрабандистов, которые мешают таможне работать.
По слогам!
Во Фракции Президента есть свой контрабандист о котором знает даже Саакашвили, но ничего не происходит.
Главный по реформам в Украине назначенный Президентом констатирует, что в окружении президента есть свой контрабандист. Даже фамилию называет на всю страну. А потом говорит, эти люди мешают навести порядок на таможне.
Прошло уже 10 часов.
Кто-то видел реакцию Зеленского?
Может уже есть представление президента на исключение Павлюка из Фракции?
Может сегодня срочно СБУ вносит представление на взятие под стражу?
Вы там еб*нулись?!
У президента во Фракции контрабандист, имя которого открыто называет Саакашвили. А Президент получается одной рукой держит контрабанду, а другой держит тех, кто должен с этой самой контрабандой бороться.
Пчёлы против мёда!
Классную компанию Зеленский привёл с собой во власть.
Каждой твари по паре.
Есть всего два выхода.
Или Зеленский должен уволить Сакашвили за клевету или признать, что привёл во власть группу контрабандистов.