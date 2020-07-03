Каждой твари по паре: классную компанию Зеленский привел во власть

Олексій Давиденко Політика 12:42, 3.07.2020

Ущипните меня.

Саакашвили вчера на 1+1 открыто заявил, что депутат ВР из Слуги Народа Павлюк один из контрабандистов, которые мешают таможне работать.

По слогам!

Во Фракции Президента есть свой контрабандист о котором знает даже Саакашвили, но ничего не происходит.

Главный по реформам в Украине назначенный Президентом констатирует, что в окружении президента есть свой контрабандист. Даже фамилию называет на всю страну. А потом говорит, эти люди мешают навести порядок на таможне.

Прошло уже 10 часов.

Кто-то видел реакцию Зеленского?

Может уже есть представление президента на исключение Павлюка из Фракции?

Может сегодня срочно СБУ вносит представление на взятие под стражу?

Вы там еб*нулись?!

У президента во Фракции контрабандист, имя которого открыто называет Саакашвили. А Президент получается одной рукой держит контрабанду, а другой держит тех, кто должен с этой самой контрабандой бороться.

Пчёлы против мёда!

Классную компанию Зеленский привёл с собой во власть.

Каждой твари по паре.

Есть всего два выхода.

Или Зеленский должен уволить Сакашвили за клевету или признать, что привёл во власть группу контрабандистов.

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Політика

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