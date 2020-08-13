Казарін вказав на точку неповернення в розриві України й Росії

Антиросійський вектор подальшого розвитку України визначив зовсім не Майдан, а вторгнення Росії до Криму і на Донбас.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook український журналіст Павло Казарін, розмірковуючи про те, чому некоректно вимагати від білоруського протесту різкої відмови від зв'язків з Росією.

"Зараз прийнято порівнювати український протест з білоруським. І багато хто сердиться на жителів сусідньої країни, що вони не додають до антилукашенківських гасел антиросійські. Але в тому і проблема, що ми всі – заручники своєї пам'яті. Вона встигла згладити наші спогади про події шестирічної давності. Пов'язала Майдан, анексію Криму і вторгнення на Донбас в єдину безперервну лінію. І ми судимо про події зими 2013 року з нашого 2020-го, наділяючи себе минулих знаннями і мотивами себе нинішніх", – зазначив він.

Казарін підкреслив, що це зараз українці впевнені, що Майдан сам по собі був приречений стати точкою розставання з імперією. Що ніяких відносин з Москвою після Небесної Сотні бути не могло. Що розрив був неминучий, і що дороги України і Росії були приречені розійтися.

"Насправді ж точкою розлучення України з Росією став не Майдан. Цією точкою став Крим і Донбас. Більш того, якби Москва в лютому 2014-го обрала іншу модель поведінки – вона могла би домогтися куди більшого, ніж досягла в результаті за допомогою зброї. Повалення Януковича зовсім не означало одномоментного дрейфу Києва на Захід. Тому що на електоральній карті країни залишалися б все ті ж люди, які трохи раніше привели його до влади. І їх ностальгія за СРСР нікуди б не зникла", – пояснив свою думку журналіст.

Він переконаний в тому, що українські еліти скористалися би будь-якою можливістю, щоб не виходити із зони комфорту. Однак їх з неї виштовхнула сама Росія. Це трапилося тоді, коли країна-агресорка вирішила, що Майдан – це спецоперація Заходу і найкращим способом реакції на неї буде вторгнення.

"Якби не російська політика, нинішня Україна куди більше би нагадувала себе колишню. А ті, хто говорив би про загрозу війни, як і раніше вважалися б панікерами і маргіналами. Саме з цієї причини немає сенсу дорікати сусідам тим, що їхнє повстання йде проти Лукашенка, а не проти імперії. У нас просто немає на це права", – вважає Казарін.

Він додав, що сім років тому українці були багато в чому схожі на нинішніх білорусів. Адже взимку 2013 року український протест був повстанням проти узурпації влади. А в категорію національно-визвольної війни його перевело російське вторгнення. "І якби не анексія Криму – хто знає, якою сьогодні була б Україна?" – підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Казарін попередив, що президент Білорусі Олександр Лукашенко, намагаючись придушити протест в своїй країні, повторює шлях українського експрезидента-утікача Віктора Януковича за часів Майдану. Він упевнений, що в білоруського лідера вже не вийде змусити людей повернутися до колишнього світогляду.