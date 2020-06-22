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Казарін побачив у статті Путіна про Другу світову війну натяк на Крим і Донбас. Відео

Політика
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Павло Казарін вважає, що історія нічому не навчила Володимира Путіна

Павло Казарін вважає, що історія нічому не навчила Володимира Путіна

Президент Росії Володимир Путін у своїй статті до річниці перемоги у Другій світовій війні спробував виправдати анексію Криму і вторгнення на Донбас.

Як заявив журналіст Павло Казарін у відеоблозі на "Крим.Реалії", в тексті Путіна простежуються чіткі паралелі між подіями 1939-45 років і нашим часом (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Коли російський президент говорить про те, що керівництво Польщі винне в розділі своєї власної країни – то він натякає, що в анексії Криму винен Київ. А слова Путіна про те, що окупація країн Балтії була приєднанням і відбулася відповідно до міжнародного права – це ще одна спроба виправдати російське вторгнення на Донбас", – зазначив він.

На думку Казаріна, історія нічому не навчила російського президента.

"І це той урок, який Україні потрібно вивчити напам'ять", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Володимир Путін опублікував статтю до річниці перемоги, яку назвав так: "75 років Великої Перемоги: спільна відповідальність перед історією і майбутнім". У ній він виклав своє бачення фактів часів Другої світової війни, її причин, ролі окремих осіб тощо.

  • Втім, цей текст викликав багато запитань. Так, російський історик Андрій Зубов назвав це роботою "історика-аматора" і дійшов висновку, що радянська історія змінила свідомість Путіна.

  • Відомі українські історики Володимир В'ятрович та Ярослав Грицак розповіли OBOZREVATEL, що знайшли у статті Путіна масу заяв, що не узгоджуються з історичною правдою.

УкраїнаАнексія КримуВійна на ДонбасівійнаДонбасКримПавло КазарінВолодимир Путін
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