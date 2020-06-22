Казарін побачив у статті Путіна про Другу світову війну натяк на Крим і Донбас. Відео

Президент Росії Володимир Путін у своїй статті до річниці перемоги у Другій світовій війні спробував виправдати анексію Криму і вторгнення на Донбас.

Як заявив журналіст Павло Казарін у відеоблозі на "Крим.Реалії", в тексті Путіна простежуються чіткі паралелі між подіями 1939-45 років і нашим часом (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Коли російський президент говорить про те, що керівництво Польщі винне в розділі своєї власної країни – то він натякає, що в анексії Криму винен Київ. А слова Путіна про те, що окупація країн Балтії була приєднанням і відбулася відповідно до міжнародного права – це ще одна спроба виправдати російське вторгнення на Донбас", – зазначив він.

На думку Казаріна, історія нічому не навчила російського президента.

"І це той урок, який Україні потрібно вивчити напам'ять", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Володимир Путін опублікував статтю до річниці перемоги, яку назвав так: "75 років Великої Перемоги: спільна відповідальність перед історією і майбутнім". У ній він виклав своє бачення фактів часів Другої світової війни, її причин, ролі окремих осіб тощо.

Втім, цей текст викликав багато запитань. Так, російський історик Андрій Зубов назвав це роботою "історика-аматора" і дійшов висновку, що радянська історія змінила свідомість Путіна.