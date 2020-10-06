Казанський спростував створення в ТКГ "ради господарників" з Донбасу

Представник Донецької області, член української делегації в Тристоронній контактній групі Денис Казанський заявив, що не в курсі, яку раду для допомоги ТКГ анонсував керівник української делегації Леонід Кравчук.

Як повідомив Казанський Громадському радіо, учасники ТКГ не обговорювали створення такого органу. Він зазначив, що почув про цю раду від Кравчука лише "під час якогось ефіру".

"Я взагалі не знаю, про яку раду говорить Кравчук, бо він про це казав під час якогось ефіру, а ми не обговорювали створення жодної ради", – сказав Казанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кравчук в ефірі каналу "Україна 24" заявив, що в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу створять раду за участю вихідців з цього регіону, які будуть напрацьовувати пропозиції для перемовин.