Тимчасово окуповані території Донбасу повернуться в Україну після зміни влади в Росії, коли там "припинять дебілізм".

Про це в інтерв'ю "Фактам" розповів журналіст Денис Казанський, який увійшов до складу групи переселенців від Донецької області на переговорах Тристоронньої контактної групи.

Він зазначив, що сподівається на "здоровий глузд" і що "росіяни все ж рано чи пізно припинять цей дебілізм".

Казанський сказав, коли Донбас повернеться в Україну

"Я вважаю, що війна колись закінчиться. І рано чи пізно Росії точно повинна набриднути вся ця історія. Та й влада там коли-небудь все ж зміниться – їм вся ця кампанія з усіх боків невигідна – те, що зараз відбувається", – додав журналіст.

Казанський зазначив, що в переговорах ніхто не сприймає всерйоз так званих представників "ЛДНР". Він підкреслив, що помилково вважати, що нібито всі люди на окупованій території підтримують терористів.

"Я не прихильник того, щоб всіх чесати під одну гребінку: стверджувати, що весь окупований Донбас в єдиному пориві чекає Україну або в єдиному пориві хоче в Росію. Є різні люди ... Наш голос в ТКГ – це голос іншого Донбасу, який ніколи не визнавав "ЛНР" і "ДНР". З першого дня існування цих організацій не вважав їх легітимними, які мають право щось озвучувати від імені Донбасу. Тому я б не сприймав серйозно будь-які посили з боку цих організацій", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Денис Казанський розповів, що під час переговорів представники ОРДЛО намагалися провокувати українську сторону.

Нагадаємо, що журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський, а також лікар-травматолог Костянтин Лібстер і юрист, голова ГО "Луганське земляцтво" Вадим Горан увійшли в Тристоронню контактну групу із врегулювання конфлікту на Донбасі.