Казанський розповів, як терористи зривали переговори ТКГ

Тимур Григоренко Політика 10:50, 11.06.2020 Оновлено: 11:11, 11.06.2020

Представники Росії на засіданні Тристоронньої контактної групи майже не вели діалогу з Україною. При цьому делегати з ОРЛО – хамили та перебивали модераторів.

Про це в Facebook розповів журналіст Денис Казанський, який увійшов до складу групи переселенців від Донецької області на переговорах ТКГ. Він коротко описав, виглядав переговорний процес зсередини.

Так, в відеоконференції крім української делегації брали участь модератори з ОБСЄ Хайді Грау і П'єр Морель, представник Росії Борис Гризлов і представники ОРДЛО з російської сторони – по двоє від ОРДО та ОРЛО.

Денис Казанський

"Як вже стало зрозуміло, російська сторона завжди поводиться однаково. Представник РФ обов'язково спізнюється хвилин на 30-40, а коли включається, то намагається максимально уникати діалогу і майже не бере в ньому участь. Такою поведінкою росіяни демонструють, що нібито не є стороною конфлікту, але виглядає відверто смішно. Якийсь дитячий сад", – сказав він.

За його словами делегати з ОРДЛО вели себе по-різному. Так, представники ОРДО з російської сторони – Наталія Ніконорова і Наталія Михайлова вели себе досить коректно. А ось луганчани Владислав Дейнего и Родион Мірошник "знову волали, хамили, перебивали модераторів" і намагалися довести, що переселенці не мають права представляти Донецьк і Луганськ.

"Відповідь з нашого боку була симетричною, тільки в більш коректній формі. Суть ситуації в тому, що будь-яка претензія російської сторони до переселенців застосовна і до неї самої. На нашу адресу звучали претензії, що ми обрані непрозоро і не представляємо жителів Донбасу. При цьому говорили це люди, які захопили владу силою, репресіями вигнали з Донецька і Луганська всіх неугодних, і також не представляють жителів Донбасу. На ці обставини ми і вказали в відповідь на всі претензії", – вказав він.

Також Казанський додав, що Гризлов (РФ) дуже обурювався, що Україна на переговорах представляли "колишні жителі Донбасу".

"При цьому, він звичайно ж нічого не сказав про те, з якої причини ми стали "колишніми". А нас такими зробили саме Гризлов і його начальство, з вини яких ми змушені були виїхати з рідних міст", – підкреслив журналіст.

Крім того, за підсумком переговорів російська сторона відмовилася відкривати КПВВ на Донбасі.

"Хоча Україна фактично відкрила їх зі свого боку і готова пропускати людей. Чесно кажучи, виглядає це зовсім шалено, так як відкриття КПВВ в першу чергу в інтересах людей в ОРДЛО, яким необхідно отримати українські пенсії та соцвиплати. Але бойовики відмовляються їх випускати. Мабуть , щоб потім волати про страшну українську блокаду і геноцид", – підсумував Казанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "Л/ДНР" зірвали відкриття КПВВ після карантину.

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