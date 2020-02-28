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28 лютого • оновлено в 08:28
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Казанський публічно присоромив Суркова за мракобісся по Україні

5.7т
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Український журналіст Денис Казанський розкритикував ексрадника президента Росії Володимира Путіна Владислава Суркова за примітивно-печерне уявлення про Україну.

Пост про це Казанський опублікував в Telegram. Журналіста здивувало, як російський чиновник, який роками керував українськии напрямком, так і не зміг зрозуміти нашу країну.

"Дивно, що у російського чиновника, який роками відповідав за український напрямок таке примітивно-печерне уявлення про Україну. Сурков ж не якийсь дерев'яний дурень, типу Шойгу. Він інтелектуал, що визнано навіть його ворогами. І раптом з'ясовується, що розуміння України у нього на рівні якогось мракобіса-чорносотенця з ХІХ століття", – написав Казанський.

Казанський публічно присоромив Суркова за мракобісся по Україні

Казанський публічно присоромив Суркова за мракобісся по Україні

Фокус

"Колись Володимир Винниченко сказав, що російський демократ закінчується там, де починається українське питання. Тепер ми бачимо, що там же закінчується і російський інтелектуал. Варто тільки завести розмову про Україну, як найвишуканіший російський мислитель стає на карачки і починає вивергати тези з чорносотенних брошур", – додав журналіст.

За його словами, через незнання України та її народу Россі і втратила країну.

"Не дивно, що з таким уявленням про Україну, Кремль тут все про*рал начисто і геть. З цим нам просто дивно пощастило. Будь на чолі РФ не темні мракобісні фашисти, а трохи більше розсудливі і розважливі люди, нам би було куди важче", – підсумував Казанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сурков заявив, що Україна не має, і обізвав народ "хохлами".

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Денис Казанський Владислав Сурков
Місце
Україна
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Mega Death
Mega Death
А что Кремль про...рал на Украине?))) Когда бы еще миллионы дешевых батраков ломанулись поднимать экономику России? Или же, когда бы Россия скинула украинских попрошаек с довольствия, отказав им в дотациях на энергоресурсы и прочие товары? Россия построила новые заводы, потоки, получила Крым и Донбасс. А взамен лишилась никому не нужной любви своих холопов)) Причем зная продажную ментальность xoxлов и их жадность до денег, прекрасно понимает, что этих проституток всегда можно купить если понадобится)))
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Северг Олег
Северг Олег
Просто Сурков наконец то вслух сказал то, о чём все и так знали но предпочитали молчать. У русских есть природная тактичность и вежливость, у нас не принято тыкать соседу в то что у него срач свинский на дворе. Но в русских анекдотах всё просто блестяще про украину и про украинцев сказано. И про снег зимой и про не съем но понадкусываю и про невижу логики и про а нас за шо ? Душа и суть украины. украинства и украинцев русским видны насквозь и давно понятны и известны. А Сурков просто произнёс это всё в слух. Причём в мягкой форме следует отдать должное.....
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Ми є!
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