Український журналіст Денис Казанський розкритикував ексрадника президента Росії Володимира Путіна Владислава Суркова за примітивно-печерне уявлення про Україну.

Пост про це Казанський опублікував в Telegram. Журналіста здивувало, як російський чиновник, який роками керував українськии напрямком, так і не зміг зрозуміти нашу країну.

"Дивно, що у російського чиновника, який роками відповідав за український напрямок таке примітивно-печерне уявлення про Україну. Сурков ж не якийсь дерев'яний дурень, типу Шойгу. Він інтелектуал, що визнано навіть його ворогами. І раптом з'ясовується, що розуміння України у нього на рівні якогось мракобіса-чорносотенця з ХІХ століття", – написав Казанський.

Казанський публічно присоромив Суркова за мракобісся по Україні Фокус

"Колись Володимир Винниченко сказав, що російський демократ закінчується там, де починається українське питання. Тепер ми бачимо, що там же закінчується і російський інтелектуал. Варто тільки завести розмову про Україну, як найвишуканіший російський мислитель стає на карачки і починає вивергати тези з чорносотенних брошур", – додав журналіст.

За його словами, через незнання України та її народу Россі і втратила країну.

"Не дивно, що з таким уявленням про Україну, Кремль тут все про*рал начисто і геть. З цим нам просто дивно пощастило. Будь на чолі РФ не темні мракобісні фашисти, а трохи більше розсудливі і розважливі люди, нам би було куди важче", – підсумував Казанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сурков заявив, що Україна не має, і обізвав народ "хохлами".

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