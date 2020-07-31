Казанський прокоментував плани Кравчука "йти на компроміси" в ТКГ

Журналіст Денис Казанський, член української делегації в Тристоронній контактній групі від переселенців Донецької області, нагадав, що Україна на переговорах у Мінську давно йшла на поступки щодо Донбасу.

Так він прокоментував слова призначеного главою української делегації в ТКГ першого президента Леоніда Кравчука, який заявив про готовність йти на компроміси з представниками інших сторін. Думкою Казанський поділився на своїй сторінці у Facebook.

"Насправді, Україна під час мінських переговорів йшла на компроміси вже не раз. Наприклад, ще в 2014 році був ухвалений і підписаний президентом закон про особливий статус Донбасу, який потім продовжували щороку. А восени 2019-го Україна погодилася на імплементацію "формули Штайнмаєра", що також викликало серйозне неприйняття у частини українського суспільства", – зазначив він.

Водночас, підкреслив Казанський, Росія і її окупаційні адміністрації в "Л/ДНР" за цей час не зробили жодного кроку назустріч Україні.

"Позиція росіян і їхніх бойовиків, яку особисто я побачив на переговорах у ТКГ – "буде або так, як хочемо ми, або ніяк". Мені складно уявити собі компроміси в такій ситуації", – зізнався він.

Журналіст також додав, що йому складно коментувати й саме призначення Леоніда Кравчука в ТКГ, оскільки сенс такої дії до кінця не зрозумілий. Єдине, в чому він упевнений: треба розуміти, що посада, яку на громадських засадах обійняв перший президент, номінальна.

"Леонід Кучма формально очолював ТКГ до цього тижня, але я жодного разу з ним не зустрічався під час переговорів, і ніяк не відчував його участі. Як буде з Леонідом Кравчуком – ще не знаю. Але в будь-якому випадку слід пам'ятати, що українська делегація в Мінську не може прийняти або підписати нічого такого, з чим буде не погоджується керівництво країни", – підсумував Казанський.

Пост журналіста (Facebook Денис Казанський)

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший президент України Леонід Кравчук заявив, що зупинити війну на Донбасі – непросто, оскільки багато терористів воюють там за гроші. За його словами, українська сторона в ТКГ повинна постійно вносити пропозиції щодо врегулювання конфлікту на сході України, а також бути здатною до переговорів, компромісів, пропозицій і поступок.