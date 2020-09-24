Казанський оцінив перспективи "Мінська" після невизнання Україною Лукашенка

Мирослав Семенюк Політика 13:47, 24.09.2020 Оновлено: 14:25, 24.09.2020

Переговори Тристоронньої контактної групи, ймовірно, не повернуться до Мінська у зв'язку з невизнанням Україною легітимності незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Як заявив у Telegram член української делегації в ТКГ, журналіст Денис Казанський, як це відіб'ється на переговорах – поки не ясно.

"Мінськими ці переговори давно вже є вельми умовно. З весни спілкування відбувається тільки по відеозв'язку. Мабуть, і далі буде так", – зазначив він.

Скрін Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Політика

Дивіться також

"Северный поток-2" практически объявлен незаконным проектом

В Україні друга дитина померла від коронавірусу

В "Роттердам+" немає складу злочину – САП

Офіцер ВМС США: Росія не втомилася від війни на Донбасі, але Кремль можна зупинити

Учасниця форуму УПЦ МП назвала воїнів на Донбасі "рабовласниками, що звільнили від усього"