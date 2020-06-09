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9 червня • оновлено в 10:37
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Казанський і Гармаш увійшли в ТКГ як представники ОРДЛО

2.1т
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Журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський увійшли у Тристоронню контактну групу із врегулювання конфлікту на Донбасі.

Вони братимуть участь у засіданнях з 9 червня як представники окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Про це стало відомо із дописів журналістів на сторінках у Facebook.

"Мені запропонували увійти до складу української делегації у Мінській ТКГ. Сьогодні вже братиму участь у роботі політичної підгрупи. Як представник ОРДЛО", – написав Гармаш.

Тристороння контактна група

Тристороння контактна група

zik.ua

"Відсьогодні я беру участь в засіданнях Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу. Відразу попереджаючи ваші питання, скажу, що мова не про Консультативну раду, яку планували створити раніше і проти якої виступило суспільство. Від ідеї створення такої ради відмовилися, і її не буде", – повідомив Казанський.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Росія погодилася на частину умов України в питанні врегулювання ситуації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Зокрема, з обговорення сформованих списків осіб для подальшого обміну полоненими.

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Автор
Карина Бондаренко
Особи
Денис Казанський Сергій Гармаш
Місце
Україна
Тег
ОРДЛО
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