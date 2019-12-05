Казахстан втрапив у гучний скандал через "російський" Крим: з'явилися подробиці

У Казахстані заявили про намір обговорити з українськими колегами ситуацію навколо реакції Києва на слова глави країни Касим-Жомарта Токаєва про анексію Криму.

Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ Казахстану Шахрат Нуришев, передає "Інтерфакс". За його словами, українська сторона має провести зустріч і висловити "претензії" казахстанським дипломатам, якщо вони є.

"Я так розумію, що, якщо вони зробили таку заяву, вони мають прийти до МЗС, провести зустріч, висловити, якщо у них є, якісь питання нашим дипломатам. Я думаю, що у нас буде офіційна заява", – сказав Нуришев.

Касим-Жомарт Токаєв заявив, що Росія не анексувала Крим

Чиновник також зазначив, що з українського боку "поки ніяких заходів не було".

"Ми очікуємо, будемо сьогодні з ними розмовляти", – пояснив він.

Найімовірніше планується обговорити заяву представниці МЗС України Катерини Зеленко про намір вжити щодо Казахстану дипломатичні заходи через висловлювання Токаєва про Крим.

Нагадаємо, в інтерв'ю німецькому виданню Deutsche Welle президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що не вважає те, що "відбулося у Криму", анексією. За його словами, в Казахстані завжди вірили у "мудрість російського керівництва". В українському МЗС у відповідь на це пообіцяли висловити Казахстану демарш.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Чехії Мілош Земан визнав незаконно анексований Крим нібито частиною Росії.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram