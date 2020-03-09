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9 березня • оновлено в 16:24
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"Катюзі по заслузі": Путін має понести невідворотне покарання за збиття MH17 – Порошенко

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Всі причетні до збиття малазійського літака рейсу MH17 понесуть невідворотне покарання. Особливо – Путін, який повинен відчути всю силу міжнародної права. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написав п’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, під час президентської каденції якого створювалась Спільна слідча група з розслідування катастрофи малазійського літака.

Путін має понести невідворотне покарання за збиття MH17 – Порошенко

"Важливі новини у справі про збиття літака рейсу MH17. Стартував судовий процес проти перших чотирьох обвинувачених у скоєнні цього страшного злочину. Поки що йдеться лише про середню ланку відповідальних. Розпочалося все з копіткої, але важливої роботи у рамках Спільної слідчої групи, яку свого часу створював особистими контактами з керівництвом постраждалих країн", – нагадав Петро Порошенко.

"Наша спільна мета – покарання тих, хто приймав остаточне рішення та віддавав злочинні накази. І хоча Цемаха наша недосвідчена влада віддала Москві і довести ланцюжок до Кремля тепер набагато складніше, справедливість восторжествує", – переконаний п’ятий Президент.

"Обструкція слідчих дій з боку Москви лише додає і без того достатніх доказів щодо винуватості Росії у цьому нелюдському злочині. Як і примножує аргументи України у справі проти Росії щодо Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму в Міжнародному Суді ООН", – зазначив Петро Порошенко.

"Шлях судового процесу тривалий, але покарання і встановлення справедливості невідворотні. Путін повинен повною мірою відчути силу права і понести міжнародну відповідальність. Бо є така українська приказка: "Катюзі – по заслузі", – наголосив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 9 березня, в Нідерландах почалося судове засідання у справі авіакатастрофи літака Boeing 777, що прямував із Амстердама до Куала-Лумпура рейсом MH17, який збили над Донбасом 17 липня 2014 року.

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Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
все знают кто громче всех кричит ДЕРЖИ ВОРА?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Причем здесь Пу, его нет в списках обвиняемых. Опять Петя не протрезвел.
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Кабздец окраине за незакрытое воздушное пространство...)
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Spiridonov Alexandr, ЕСЛИ бы у бабушки был бы х.. Й она бы была бы твом дедушкой.
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Бачурин Андрей, Не смеши, если "Бук" российский - это не произведет впечатления.
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