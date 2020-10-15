Катерина Глімбовська: успішні громадяни – запорука успішного міста

Молода, приваблива, сучасна, розумна, професійна, кандидатка від ВО "Батьківщина" по Києву Катерина Глімбовська абсолютно відповідає динамічному і мінливому часу, в якому ми живемо.

Перший номер у списку партії по 11 виборчому округу столиці – Святошинському району – має трьох дітей і працює в успішній девелоперській компанії. Чим Катерина може бути корисна Києву і киянам, її думки щодо актуальних проблем столиці – у цьому змістовному інтерв’ю.

– Чи слідкували Ви за тим, як працювала Київрада останні 5 років? Які у Вас зауваження і які компліменти на адресу міськради останнього скликання? Які рішення резонують з Вашими поглядами?

– Нинішня міськрада, сформована у 2015 році, так само як нинішня Верховна рада, фактично мала свою монобільшість. Її склала "Солідарність", що налічувала 52 депутати та "Єдність" Олександра Омельченка, що від початку зайшла як сателіт партії влади. В таких умовах усі рішення приймалися без проблем, не колегіально і фактично без обговорення з громадськістю. Таким чином сформовані комісії працювали не на киян, а на бізнес-кола, пов’язані з попередньою владою. І як наслідок, колосальні проблеми міста з логістикою, паркуванням, сміттям, ремонтом фасадних будівель, благоустоєм, дефіцитом дитсадків і скверів, обслуговуванням будинків і таким іншим. По суті київська міськрада за рідким виключенням займалася здебільшого бізнес-питаннями, замість того, щоб займатися добробутом киян. Це, звичайно, не відміняє позитиву, який теж був, але ця міськрада вже не відповідає новим запитам суспільства.

– Чим запам’ятається, на Вашу думку, Віталій Кличко як мер української столиці?

Якими б не були успіхи чи мерські недоліки Віталія Володимировича, у свідомості народу він все одно чемпіон. Киянам подобається Кличко, його світова слава і впертий характер. Вони готові йому вибачити всі дискомфорти і негаразди і дати ще один шанс. Хоча на мою думку, міський голова повинен бути передусім міцним господарником, а вже потім харизматичним чоловіком.

– Чим кандидат від "Батьківщини" сильніше за чинного міського голову Києва?

– Олексій Кучеренко не має чемпіонських поясів і всесвітньої слави, але він володіє значно важливішими принадами як для мера столиці. Передусім він досвідчений і глибокий господарник, за спиною якого міністерська профільна посада і повне розуміння як саме функціонує мегаполіс. По-друге, за спиною Кучеренка потужна команда, готова вирішувати найскладніші державні задачі, як в царині економіки, так і щодо адміністрування столиці. Такої команди немає не тільки у Кличка, її немає ні в кого з нашим опонентів.

– Сміття нині – це прокляття українських міст. Згадаємо, наприклад, колапс у Львові. Кожні вибори кандитати самих різних рівнів обіцяють побудувати сміттєпереробні заводи і поставити контейнери для різних типів сміття. Що обіцяєте Ви?

– Я є частиною, як вже казала раніше, дуже професійної команди, де усі проблеми вирішуються комплексно, а не стихійно, як усе у нашому місті. Сучасні технології дозволяють робити зі сміттям просто фантастичні речі. Щоправда, ці технології не дешеві, але вони дуже екологічні. Уявіть, що чверть всього тепла у Києві може виробляти один сучасний сміттєпереробний завод. Це економічно привабливо і соціально вигідно. Відсутність такого заводу, або заводів, у столиці це питання або недалекоглядності київської влади, або банальної корумпованості, адже подейкують, що японці і корейці давно б побудували подібне підприємство, якби не хабарі, які їм запропонували заплатити рішали - посередники. Проте, я можу вам обіцяти, що команда Батьківщини, якщо братиме безпосередню участь в управлінні столицею, вирішить це актуальне питання.

– Щодо суспільного простору і зон відпочинку для киян і святошинців, які Ваші плани?

Питання створення суспільного простору це надважливе питання розвитку сучасного Києва. Головним ресурсом 21 століття, і це не секрет, є людський капітал. Аби мегаполіс міг конкурувати за розумних, дієвих і талановитих людей, важливо створити в ньому комфортний суспільний простір, такі публічні місця для городян, які сприятимуть не тільки спілкуванню, а й розвитку і пошуку проривних ідей. Адже успішні громадяни - запорука успішного міста. Курс на розвиток громадських просторів і створення комфортного середовища є головним трендом моєї майбутньої громадської діяльності. І, звичайно, цей тренд буде передусім впроваджений там, де я балотуюся, у Святошинському районі столиці.

– Культурне життя киян сфокусовано здебільшого в центрі столиці, де знаходиться більшість музеїв, театрів, галерей і концерних залів. Що треба зробити, аби задовольнити потреби Святошина у цьому плані?

– Дякую за хороше і змістовне запитання. У кожного району є своя унікальна аура і місія. Голосіїв і Шулявка це студенські райони, Поділ - колиска столиці, Печерськ - адміністративний центр, а Святошин це академічно-промисловий осередок столиці. Тут поруч і авіазавод імені Антонова, і спорткомплекс "Наука", і Київська гімназія східних мов, і аероклуб "Чайка" і помпезний пам’ятник першому президенту АН України Володимиру Вернадському. Провести дозвілля теж є де. Крім прекрасних зелених парків є чудові ТРЦ Lavina і Varus. У Лавині абсолютно реально проводити концерти і навіть фестивалі. Але коронавірус вносить свої корективи у організацію масових заходів.

– Культурне життя святошинців після пандемії це інше питання. Я думаю, що ми з громадськістю вирішемо, що, як і коли проводити і влаштовувати. Зі мною святошинці осторонь свят і культурних заходів точно не будуть.

– Одною з ключових проблем Києва і Святошинського району зокрема є недосконала транспортна система. В години пік на станціях метро, на зупинках і ключових розвязках суцільне стовпотворіння. Чи є у вашої команди якесь рішення щодо логістики району і міста?

– За останні п’ять років громадський транспорт у Києві просто деградував. Уявіть, всього 4 роки тому була тисяча одиниць громадського транспорту, а зараз 900, при тому, що у Києві сотні тисяч переселенців і просто мігрантів. Ця корупційна метушня з маршрутками, які взагалі треба давно прибрати зі столичних вулиць. У найближчі роки треба кардинально збільшити кількість і якість громадського транспорту. Має бути як у більшості мегаполісів Європи. Має запрацювати проєкт міської кільцевої залізниці, адже, Київ володіє унікальною інфраструктурою, що дозволяє закільцевати цей маршрут. І тоді святошинцям не прийдеться товктися на станціях метро, адже буде розумна і комфортна альтернатива - міські електрички. Питання транспортної логістики у Батьківщини в пріорітеті.

– Перейдемо до більш глобальних тем. Демографічна ситуація в України заставляє бажати кращого: смертність значно перевищує народжуваність. І Київ, на жаль, не виняток. Що слід робити на місцевому рівні для виправлення цієї ситуації?

– Це світова тенденція, а не тільки наше вітчизняне надбання. Мода на "чайлд-фрі" сім’ї докотилася вже й до України. Молоді люди жадають самореалізації, комфорту, благополуччя і не хочуть зайвого клопоту, яким вважають дітей. Це ще й накладається на економічну кризу і на події Сході України. А ковід забирає щодня все нові і нові життя. Як мати трьох чудових малюків, у якої нема ні хвилину спокою, можу сказати, що зміна свідомості відносно дітонароджуваності можлива лише за двох умов: фінансового стимулювання і стабільного економічного зростання. В Європі, до якої ми прагнемо, інших мотивацій не існує. Тому місцевий рівень програм нічого особливо не змінить, треба змінювати країну і свідомість її громадян. Для початку можна задовольнити потребу у місцях для маленьких киян не будівництвом нових дитсадків, це довго і фінансово невигідно, а добудовою на існуючих майданчиках нових корпусів, об’єднаних з існуючими єдиною інфраструктурою і адмініструванням. Те саме стосується шкіл. Класи переповнені. Нових шкіл будувати немає локацій і асигнувань, а от прибудувати корпус на тих же магістралях електро і тепломереж абсолютно можливо. І наша команда точно ініціюватиме такі добудови.

– У Святошинському районі знаходяться одні з найкращих кортів країни, у спорткомплексі Наука проводяться навіть міжнародні змагання, як власне на Антеї. Яких спортивних ініціатив слід очікувати району від Вас, якщо ви станете депутатом?

– Добре, що ви згадали "Науку". Я не лише у Святошині вчилася у середній школі, я ще й багато років займалася великим теннісом саме на кортах спорткомплексу Академії наук України. Крім звичного майданчикового футболу, я би облаштувала школи Святошина теннісними кортами і фітнес-залами, які б працювали до самого вечора. Є ідея проводити щорічний "Святошинський марафон" з коштовними призами і мінімарафоном для дітей. І на численні прохання молодих мам, конкурс бальних і спортивних танців. Це дуже красиво.