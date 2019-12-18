Головна Новини
18 грудня • оновлено в 23:25
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Категорично проти": в Європарламенті озвучили основну загрозу для децентралізації в Україні

1.3т
Читати матеріал російською

Депутати Європейського парламенту вважають, що введення інституту префектів, яке передбачене законопроєктом президента України Володимира Зеленського, може становити загрозу децентралізації.

Відповідна заява пролунала 18 грудня у Страсбурзі в рамках засідання парламентського Комітету асоціації Україна-ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Так, доповідач по Україні, німецький депутат від групи європейських народників Міхаель Галер зазначив, що система префектів "не повинна протистояти децентралізації і не повинна бути спрямована на створення вертикалі влади, про яку нам відомо з інших місць".

Новини
Авторитаризм імені Зеленського: що криється за ідеєю децентралізації і як це відіб'ється на українцях

В Європарламенті озвучили основну загрозу для децентралізації в Україні

В Європарламенті озвучили основну загрозу для децентралізації в Україні

Прямий

"Я сподіваюся, що я помиляюся, але я наполегливо рекомендую колегам (депутатам Верховної Ради України – Ред.) перед тим, як швидко ухвалити конституційні поправки, провести глибоке обговорення. Конституція – це не те, що змінюється за дуже короткий проміжок часу. Це моя порада і звернення – глибоко розглядати будь-які зміни до Конституції", – закликав він.

Він також висловив сподівання, що заснування інституту префектів не суперечить основним засадам децентралізації, а люди отримають бажані результати.

У свою чергу, віцепрезидентка делегації ЄП до комітету асоціації, депутатка від групи "зелених" Віола фон Крамон назвала пропозицію ввести інститут префектів "дуже небезпечним розвитком".

Новини
"Обговорити з експертами": Кличко назвав умову для розгляду законопроєкту про децентралізацію

"Я категорично проти цього, тому що я бачу, що успіх децентралізації може бути в небезпеці. Я проти цієї виконавчої влади на рівні області", – заявила вона.

За її словами, немає "необхідності поспішати з цими конституційними змінами".

"Я б хотіла бачити відповідну процедуру, але жодної виконавчої влади з офісу президента в регіони. Тому що це демобілізує, децентралізує самоврядування", – вважає політикиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Децентралізація в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Погорілко
Тема
Децентралізація в Україні
Тег
Європейський парламент
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Всех нормальных патриотов должно очень насторожить одно только то, что ЕС "глубоко озабочен" и внимательно следит как двигается децентрализация. Пока все заботы ЕС привели к деиндустриализации, нищете, убыли населения, безумным коммунальным тарифам, тотальной коррупции и превращению страны в откровенную колонию.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Mega Death
Mega Death
Скоро на Украине начальника начальника сельского клуба с ЕС согласовывать будут) Видно украинцы именно так понимают слово Незалежность ))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Федоров Федор
Федоров Федор
"провести глубокое обсуждение. Конституция – это не то, что меняется за очень короткий промежуток времени.".....та ну на) а он такую озабоченность высказывал, когда шоколатье быстренько без обсуждений шлях до ЕС и НАТО туда записал.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги