"Категорично проти": в Європарламенті озвучили основну загрозу для децентралізації в Україні

Депутати Європейського парламенту вважають, що введення інституту префектів, яке передбачене законопроєктом президента України Володимира Зеленського, може становити загрозу децентралізації.

Відповідна заява пролунала 18 грудня у Страсбурзі в рамках засідання парламентського Комітету асоціації Україна-ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Так, доповідач по Україні, німецький депутат від групи європейських народників Міхаель Галер зазначив, що система префектів "не повинна протистояти децентралізації і не повинна бути спрямована на створення вертикалі влади, про яку нам відомо з інших місць".

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"Я сподіваюся, що я помиляюся, але я наполегливо рекомендую колегам (депутатам Верховної Ради України – Ред.) перед тим, як швидко ухвалити конституційні поправки, провести глибоке обговорення. Конституція – це не те, що змінюється за дуже короткий проміжок часу. Це моя порада і звернення – глибоко розглядати будь-які зміни до Конституції", – закликав він.

Він також висловив сподівання, що заснування інституту префектів не суперечить основним засадам децентралізації, а люди отримають бажані результати.

У свою чергу, віцепрезидентка делегації ЄП до комітету асоціації, депутатка від групи "зелених" Віола фон Крамон назвала пропозицію ввести інститут префектів "дуже небезпечним розвитком".

"Я категорично проти цього, тому що я бачу, що успіх децентралізації може бути в небезпеці. Я проти цієї виконавчої влади на рівні області", – заявила вона.

За її словами, немає "необхідності поспішати з цими конституційними змінами".

"Я б хотіла бачити відповідну процедуру, але жодної виконавчої влади з офісу президента в регіони. Тому що це демобілізує, децентралізує самоврядування", – вважає політикиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

президент України Володимир Зеленський запропонував внести зміни до Конституції про децентралізацію і 13 грудня вніс проєкт закону №2598 "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" до Верховної Ради.

16 грудня на сайті парламенту опублікували текст цього законопроєкту. У ньому пропонується змінити статті Конституції 118-120, 132, 133, 140-144.

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