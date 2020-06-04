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4 червня • оновлено в 16:27
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Катастрофа з водою в Криму: експерт розповів про реальну ситуацію на півострові

5.7т
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Перекриття Північно-Кримського каналу незначно відбилося на житті людей. Ця проблема хвилює тільки окупаційну владу.

Таку думку висловив в інтерв'ю "Апострофу" колишній постійний представник президента України в АР Крим, а також експерт ad hoc ОБСЄ Борис Бабін.

Катастрофа з водою в Криму

Катастрофа з водою в Криму

krymr.org

"Населення Криму не відчуває нестачі води з України, але вода з Північно-Кримського каналу і не була призначена для населення, – стверджує Бабін. – Її використовували для промислового виробництва і сільського господарства. Тому для жителів міст і сіл мало, що змінилося. Питання води для кримчан не є критичним".

Політик вважає, що жителів півострова набагато більше турбують зовсім інші проблеми.

"Зараз їх найбільше турбують зниження доходів, відсутність соціальних перспектив, проблеми в медицині, проблеми, пов'язані з нелегальністю їх статусу, як населення нібито приєднаної до Росії території, утисків за національною і політичною ознаками. А те, що немає води в каналі – це проблема окупаційної влади, а не кримчан", – зазначив Бабін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що Путін може готувати нові військові дії проти України під приводом браку води в Криму.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим без води Крим
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