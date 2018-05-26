Катастрофа МН-17: з'ясувалося, як покарають Путіна

Намір Австралії та Нідерландів притягнути Росію до відповідальності через причетність до катастрофи Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines на Донбасі у 2014 році означає, це сигнал керівництву Росії, що відповідальності вони не уникнуть.

"Це однозначно є дуже серйозним кроком до вирішення цього питання (передачі справи в суд, – Ред.). Знову ж таки, це не є точно завершення розслідування, бо, як мінімум, ми маємо ще подивитися на результати, не встановлено хто давав вказівки?", – сказав у коментарі OBOZREVATEL народний депутат від фракції "Народний фронт" Леонід Ємець.

Нардеп зауважив, що керівництво Російської Федерації має бути безпосереднім учасником цього процесу в якості особи, яка відповідальна за скоєння злочинів, як військових, так і проти людяності.

"Тому, в принципі, Гаазький трибунал на них чекає. Розслідування міжнародної слідчої групи знаходиться на фінальній стадії. Це дуже серйозний дзвіночок для них, що відповідальності уникнути вони не зможуть", – сказав політик.

На питання, чи буде притягнутий до відповідальності президент Росії Володимир Путін, нардеп відповів: "Має бути притягнений. Впевнений, що обов'язково".

Ємець також сподівається, що вже цього року епізод з катастрофою малайзійського Boeing-777 може почати розглядатися в Міжнародному суді ООН, однак процес буде не швидким.

"На десятки років ні, але він буде не таким швидким, як відбувається у нас в країні, коли за декілька місяців приймається рішення. Але цей процес буде неминучим", – пояснив він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент Петро Порошенко доручив МЗС приєднатися до ініційованого Нідерландами і Австралією переслідування Росії на міждержавному рівні у справі про катастрофу Boeing-777 на Донбасі в 2014-му році.