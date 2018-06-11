Катастрофа літака з українським нардепом: з'явилися нові подробиці

Народний депутат від Радикальної партії Юрій Чижмарь вже залишив лікарню у Польщі, куди він потрапив у п'ятницю, 9 червня, після аварії легкомоторного літака.

Про це OBOZREVATEL повідомив його однопартієць Ігор Мосійчук. "У неділю, 10 червня, він уже залишив лікарню. Також йому треба було ще побувати в поліції, оскільки сталася аварія літака, їм треба було отримати пояснення. Його стан нормалізується. Але про характер травм я вам говорити не можу, він заборонив розголошувати" , - сказав нам Мосійчук.

Юрій Чижмарь facebook

Сам Чижмарь на свій сторінці у Facebook вже написав: "Всі живі, слава богу, і це головне". Щоправда, нардеп встиг поскаржитися на поведінку українського консула у Польщі.

"Тут консул Павлюк розпинається, як йому відмовили у зустрічі з потерпілими в авіакатастрофі... Прокоментую.. Вчора (в суботу - Ред.) хтось із консульства в лікарні шукав депутата. Але переплутав його з іншим травмованим членом екіпажу. Коли виявив помилку, то люб'язність змінилася на черствість, і він просто пішов на очах у здивованого і приниженого українця. А коли, оговтавшись, повернувся трохи загладити ситуацію, то Володя послав його під три чорти (щоправда, трохи в іншу сторону). А сьогодні наш дипломат просив польську поліцію вилучити у нього паспорт, права, ліцензію та інші документи. Напевно, образилися і вирішили провчити. Добре, що поляки перепитали, навіщо людину в чужій країні залишати без документів?" - написав Чижмарь.

Раніше OBOZREVATEL публікував відео того, як у Греції літак збив з ніг туриста.