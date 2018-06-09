У Польщі розбився літак з українським нардепом: перші подробиці

У результаті падіння в суботу, 9 червня, на аеродромі в польському місті Жешув українського легкомоторного літака Cessna постраждав народний депутат (Радикальна партія) Юрій Чижмарь.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив однопартієць Чижмаря, народний депутат Ігор Мосійчук, уточнивши, що потерпілий знаходиться в лікарні.

Юрій Чижмарь facebook

"Сьогодні в польському Жешуві розбився легкомоторний літак, на борту якого перебував наш колега, народний депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Юрій Чижмарь. Молимося за швидке одужання!" - написав Мосійчук.

Нагадаємо, в літаку, зареєстрованому в Україні, перебували три людини, усі вони постраждали в результаті НП. Одного з них через серйозні травм доставили в лікарню вертольотом служби порятунку, інших двох забрала "швидка допомога".

Раніше OBOZREVATEL публікував відео того, як в Греції літак збив із ніг туриста.