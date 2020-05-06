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6 травня • оновлено в 23:19
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Катар запропонував Україні допомогу у війні з COVID-19: готові надати медзасоби

1.9т
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Емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані запропонував надати гуманітарну допомогу Україні для боротьби з коронавірусом COVID-19.

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Йдеться про медичні засоби для запобігання його поширенню, повідомляється на сайті Офісу президента за підсумками телефонної розмови шейха з українським президентом Володимиром Зеленським.

Катар запропонував Україні допомогу у війні з COVID-19: готові надати медзасоби

Сторони обговорили ситуацію з епідемією вірусу в Україні і Катарі, а також домовилися координувати зусилля для спільної протидії його поширенню.

Зы свого боку, Зеленський привітав еміра і жителів Катару зі священним місяцем Рамадан та подякував йому за допомогу в поверненні громадян України.

Також президент запропонував країні інвестувати в будівництво сучасних лікарень і доріг в Україні. За його словами, вартість пріоритетних проєктів оцінюється в понад 16 мільярдів доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 березня до України прибули два літаки з Катару з громадянами України на борту.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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