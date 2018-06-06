Катар хоче повноправного членства в НАТО - Альянс амбіції відхиляє

Північноатлантичний альянс відхилив намір Катару стати його членом. В НАТО пояснили, що приєднатися до нього можуть лише європейські країни.Північноатлантичний альянс відхилив амбіції Катару увійти до складу його членів. У середу, 6 червня, речник НАТО заявив, що окрім членів-засновників США та Канади, НАТО відкритий лише для європейських країн, передає агенція AFP.

Ця норма була врегульована Північноатлантичним договором 1949 року. У статті 10 йдеться про те, що члени НАТО можуть запросити "будь-яку іншу європейську державу" приєднатися до Альянсу, якщо вона відповідає необхідним умовам. Одночасно в НАТО заявили, що вважають Катар "важливим та старим" партнером Альянсу.

Напередодні Катар заявив, що хоче стати повноправним членом НАТО. Міністр оборони країни Халід Бен Мохамед Аль-Аттія зазначив, що Катар вже є "важливим союзником" альянсу та запропонував країну як базу для підрозділів НАТО або інших військових об'єктів. Міністр також відзначив, що Катар є однією із найважливіших країн у регіоні в тому, що стосується питання якості зброї.

На даний момент до Північноатлантичного альянсу, заснованого в квітні 1949 року, входять 29 країн. У 2017 році країни НАТО в середньому збільшили видатки на оборону порівняно з попереднім роком на 2,25 відсотка.