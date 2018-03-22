"Каталізатор л*йна": Савченко розповіла про цілі в політиці

Позафракційний народний депутат Надія Савченко, яку підозрюють у підготовці теракту уу Верховній Раді, має намір балотуватися на пост президента України в 2019 році.

Про це вона сказала в ефірі телеканалу NewsOne, зазначивши, що вперше повідомила про такий намір ще тоді, коли вийшла з російської в'язниці.

"Я буду балотуватися в президенти України. Я не та людина, яка зраджує своїм словам. Я буду! І ми побачимо, що з цього вийде. Може, для вас це буде смішно і безглуздо, але може хтось чекає цього", - заявила Савченко.

Також нардеп заявила, що є "каталізатором лайна" у владі та поскаржилася на те, що її подають, як "безграмотну простачку".

"Надію Савченко намагаються сприймати і далі, як якийсь ідол, як символіку, як неживу людину, але точно не як політика-професіонала. Два роки мене намагаються подати, як простачку, як безграмотну, ні на що не спроможну, як не політика. Це робиться для того, щоб виштовхати з політики таких людей, як я. Людей, які дійсно щирі, дійсно прямі та прості, яких більшість в Україні", - заявила вона.

За її словами, ті, хто приходить до влади, є антиподами звичайним українцям.

"Тому, щоразу намагаючись вам довести, що Савченко не повинна йти в президенти, що з цього нічого не вийде, я створюю в політиці цю ситуацію, як лакмус. Я каталізатор того лайна, щоб українці навчилися розбиратися в чому різниця між нами, українцями, і вами, хто при владі", - сказала депутат.

Як повідомляв "Обозреватель", 20 березня було опубліковано подання на арешт Савченко.